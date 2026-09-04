Ratusan Santri di Sidoarjo Diduga Keracunan MBG, Kemenag Justru Minta BGN Suplai Seluruh Pesantren

JawaPos.com - Ratusan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, Sidoarjo, diduga mengalami keracunan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Kementerian Agama (Kemenag) justru mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas cakupan program tersebut ke seluruh pesantren dan madrasah di Indonesia.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii mengatakan, insiden dugaan keracunan di Ponpes Manbaul Hikam tetap harus dievaluasi.

Namun, kejadian tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan atau mempertanyakan kebutuhan MBG bagi para santri.

“Kita enggak usah ke yang lain. Di pesantren ini saja itu sudah hampir setahun dari SPPG yang sama dan tidak ada persoalan. Nah, baru kali ini yang mungkin ada persoalan,” kata Romo saat meninjau santri yang masih dirawat di RSUD Notopuro, Sidoarjo, Jumat (4/9).

Dari penelusuran awal, keluhan santri didominasi gangguan pada perut, seperti mual. Romo menyebut terdapat dua menu yang paling banyak dikeluhkan santri, yakni telur dan sayuran.

“Tadi kami tanya penyebabnya itu yang dominan di dua menu ya. Telur dan sayuran. Di dua menu itu yang dominan, telur dan sayuran,” ujarnya.

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Menurut Romo, penyebab dugaan keracunan masih perlu dipastikan melalui investigasi. Beberapa hal yang akan dievaluasi di antaranya proses memasak hingga kesesuaian waktu konsumsi makanan dengan petunjuk teknis (juknis) MBG.

“Ini pasti apakah proses masaknya atau jadwal makannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di juknis,” jelasnya.