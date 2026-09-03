Jumlah Santri Keracunan MBG di Sidoarjo Capai 666 Orang, 581 Sudah Pulang

Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo dr. Lakshmi Herawati memaparkan sebanyak 666 pasien ditangani setelah dugaan keracunan usai menyantap MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Jumlah korban keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, hingga Kamis (3/9) sudah mencapai 666 orang.
Dari jumlah tersebut, 581 pasien sudah dipulangkan, 77 masih menjalani rawat inap, sementara enam lainnya masih dalam observasi medis.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr. Lakshmi Herawati mengatakan, berdasarkan data terbaru hingga pukul 06.00 WIB, total pasien korban dugaan keracunan MBG sudah mencapai 666 orang.
Jumlah tersebut merupakan pembaruan dari data cut-off pada Rabu (2/9) pukul 22.00 WIB yang mencatat 664 pasien.
"Cut-off sampai dengan tanggal 2 September pukul 22.00 WIB, totalnya ada 664 pasien. Yang masih opname (rawat inap) sebanyak 77 orang, yang sudah pulang 581 orang, dan yang dalam observasi 6 pasien. Itu data tadi malam," ujar dr. Lakshmi Kamis (3/9) di RS Siti Hajar Sidoarjo.
Update tersebut menunjukkan penanganan terhadap para santri dan santriwati masih berlangsung di sejumlah fasilitas kesehatan.
Sebagian besar pasien sudah diperbolehkan pulang setelah kondisi kesehatan mereka membaik dan dinilai tidak lagi membutuhkan perawatan di rumah sakit.
Dari 77 pasien yang masih menjalani rawat inap, sebanyak 24 orang direncanakan diperbolehkan pulang pada Kamis (3/9).
Jika rencana tersebut terealisasi, jumlah pasien yang masih menjalani opname diperkirakan turun menjadi 53 orang.
"Rencananya hari ini akan berkurang 24 orang. Jadi 77 dikurangi 24 (53 pasien). Totalnya menjadi 666 pasien hingga pukul 06.00 pagi tadi. Jadi, tadi malam sampai pagi tidak ada penambahan pasien lagi," kata dr. Lakshmi.
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Jawa Pos
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