Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Kamis, 3 September 2026 | 15.54 WIB

Prakiraan Cuaca Jatim 3 September 2026: Cerah saat Siang, Berawan kala Malam

Ilustrasi cuaca cerah. (Pexels/Tahir Shaw) - Image

Ilustrasi cuaca cerah. (Pexels/Tahir Shaw)

JawaPos.com - Cuaca di jawa Timur hari ini, Kamis (3/9) secara umum diprakirakan bakal dominan cerah sepanjang hari, sejak pukul 06.00 pagi hingga 16.00 sore.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda mencatat, kondisi cuaca diprakirakan mulai berubah ketika memasuki malam hari.

Mulai pukul 19:00 WIB, langit di sebagian besar Jatim akan beralih menjadi cerah berawan hingga berawan.

Selain itu, sejumlah daerah juga berpotensi mengalami kondisi udara kabur pada malam hari. Di antaranya meliputi Banyuwangi, Jember, Nganjuk, dan Pacitan.

Cuaca paling terik tercatat bakal terjadi di Kota Madiun dan Kota Mojokerto dengan suhu maksimal mencapai 34 derajat celcius.

Sementara itu, Kota Batu tetap menjadi wilayah dengan suhu paling dingin di Jawa Timur, dengan suhu udara berkisar di angka 15 hingga 23 derajat celcius.

Kecepatan angin terpantau bervariasi di tiap daerah, dengan kecepatan tertinggi mencapai 23,2 km/jam di Kabupaten Gresik.

Arah angin secara umum didominasi bergerak dari arah Tenggara, Timur, dan Selatan.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persebaya Antisipasi Cuaca Panas pada Laga Kontra Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda Lampung - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Antisipasi Cuaca Panas pada Laga Kontra Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda Lampung

Kamis, 3 September 2026 | 14.42 WIB

Persebaya Surabaya Latihan Siang! Bernardo Tavares Siapkan Adaptasi Cuaca Panas di Bandar Lampung - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Latihan Siang! Bernardo Tavares Siapkan Adaptasi Cuaca Panas di Bandar Lampung

Rabu, 2 September 2026 | 03.15 WIB

Cuaca Makin Panas, Otak Ikut Lemot? Ini Alasan Panas Ekstrem Bikin Sulit Berpikir - Image
Lifestyle

Cuaca Makin Panas, Otak Ikut Lemot? Ini Alasan Panas Ekstrem Bikin Sulit Berpikir

Rabu, 26 Agustus 2026 | 04.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore