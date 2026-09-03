Prakiraan Cuaca Jatim 3 September 2026: Cerah saat Siang, Berawan kala Malam

JawaPos.com - Cuaca di jawa Timur hari ini, Kamis (3/9) secara umum diprakirakan bakal dominan cerah sepanjang hari, sejak pukul 06.00 pagi hingga 16.00 sore.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda mencatat, kondisi cuaca diprakirakan mulai berubah ketika memasuki malam hari.

Mulai pukul 19:00 WIB, langit di sebagian besar Jatim akan beralih menjadi cerah berawan hingga berawan.

Selain itu, sejumlah daerah juga berpotensi mengalami kondisi udara kabur pada malam hari. Di antaranya meliputi Banyuwangi, Jember, Nganjuk, dan Pacitan.

Cuaca paling terik tercatat bakal terjadi di Kota Madiun dan Kota Mojokerto dengan suhu maksimal mencapai 34 derajat celcius.

Sementara itu, Kota Batu tetap menjadi wilayah dengan suhu paling dingin di Jawa Timur, dengan suhu udara berkisar di angka 15 hingga 23 derajat celcius.

Kecepatan angin terpantau bervariasi di tiap daerah, dengan kecepatan tertinggi mencapai 23,2 km/jam di Kabupaten Gresik.