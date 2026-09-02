Daftar Menu MBG yang Dikonsumsi 293 Santri Manbaul Hikam Sidoarjo Sebelum Keracunan

Ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo diduga mengalami keracunan usai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (1/9) malam. (istimewa)
JawaPos.com - 293 santri Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo diduga alami keracunan usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (1/9) sore.
“Menu hari ini nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis baby corn, tempe bumbu Bali, dan buah apel,” ujar Pendamping SPPG Sidoarjo Serka Andik, dikutip dari Jawa Pos Radar Sidoarjo, Selasa (1/9).
Usai menyantap deretan menu tersebut, para santri ,mengeluh mual, pusing hingga kejang dan harus dilarikan ke enam rumah sakit di Sidoarjo.
Informasi yang dihimpun, ompreng-ompreng MBG dikirim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekitar pukul 10.00 WIB, lalu disantap santri pada waktu sore menjelang malam.
Andik mengatakan biasanya makanan dikirim pukul 10.00 WIB dan disantap pukul 12.00 WIB.
Dia menjelaskan, jumlah makanan yang dikirim ke Ponpes Manbaul Hikam diperkirakan mencapai sekitar 440 ompreng.
Makanan tersebut tidak seluruhnya dikonsumsi secara bersamaan karena sebagian santri masih mengikuti kegiatan pembelajaran.
“Diperkirakan ada sekitar 440 ompreng. Sebagian dimakan siang, sebagian lagi sore karena santri masih ada kegiatan belajar,” jelasnya.
Kemudian, sekitar pukul 16.00 WIB sejumlah santri mengeluhkan mengalami muntah-muntah.
Tak lama berselang, ambulans mulai berdatangan ke lingkungan Ponpes Manbaul Hikam untuk mengevakuasi santri yang mengalami keluhan kesehatan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya