Daftar Menu MBG yang Dikonsumsi 293 Santri Manbaul Hikam Sidoarjo Sebelum Keracunan

JawaPos.com - 293 santri Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo diduga alami keracunan usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (1/9) sore.

“Menu hari ini nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis baby corn, tempe bumbu Bali, dan buah apel,” ujar Pendamping SPPG Sidoarjo Serka Andik, dikutip dari Jawa Pos Radar Sidoarjo, Selasa (1/9).

Usai menyantap deretan menu tersebut, para santri ,mengeluh mual, pusing hingga kejang dan harus dilarikan ke enam rumah sakit di Sidoarjo.

Informasi yang dihimpun, ompreng-ompreng MBG dikirim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekitar pukul 10.00 WIB, lalu disantap santri pada waktu sore menjelang malam.

Andik mengatakan biasanya makanan dikirim pukul 10.00 WIB dan disantap pukul 12.00 WIB.

Dia menjelaskan, jumlah makanan yang dikirim ke Ponpes Manbaul Hikam diperkirakan mencapai sekitar 440 ompreng.

Makanan tersebut tidak seluruhnya dikonsumsi secara bersamaan karena sebagian santri masih mengikuti kegiatan pembelajaran.

“Diperkirakan ada sekitar 440 ompreng. Sebagian dimakan siang, sebagian lagi sore karena santri masih ada kegiatan belajar,” jelasnya.

Kemudian, sekitar pukul 16.00 WIB sejumlah santri mengeluhkan mengalami muntah-muntah.