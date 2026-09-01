Poltracking Sarankan MBG Fokus Daerah 3T agar Lebih Berdampak

JawaPos.com - Pemerintah disarankan untuk memfokuskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T). Fokus seperti itu hasilnya akan lebih berdampak.

MenurutDirektur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda, fokus MBG di wilayah 3T mampu menjawab keresahan publik atas program andalan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Berdasarkan berbagai catatan, MBG perlu diarahkan menjadi program khusus yang diprioritaskan secara ketat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” kata Hanta dalam paparannya bertajuk Membaca Tren Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran yang disiarkan dari YouTube Poltracking TV, Senin (31/8).

Hanta menegaskan, wilayah 3T benar-benar perlu akan perhatian yang besar terkait gizi dan tumbuh kembang anak. Jika MBG disalurkan kepada daerah 3T, maka peningkatan kesejahteraan di wilayah itu akan membaik.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda.(Tangkapan Layar Youtube)

“Artinya MBG perlu difokuskan pada wilayah 3T yang paling membutuhkan iintervensi gizi,” sambungnya.

Di samping itu, Poltracking juga memberikan rekomendasi bila mengonversi skema MBG menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal itu lebih rasional karena masih banyak persoalan dalam implementasi dan realisasi program MBG.

“Selain itu, opsi mengonversi skema MBG menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan data terpadu menjadi lebih rasional karena masih banyak persoalan dalam implementasi dan realisasi program MBG sejauh ini,” tuturnya.