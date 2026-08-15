Dorong Efisiensi Kontraktor, APPEKNAS dan PT Valid Data Solusi Teken MoU Penerapan AI

JawaPos.com - Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional (APPEKNAS) menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT Valid Data Solusi.

Langkah ini diambil guna memfasilitasi dan mempercepat adopsi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bagi para kontraktor di Indonesia.

Direktur PT Valid Data Solusi sekaligus pendiri Pengusaha AI Paul Gidiono menyatakan, kolaborasi ini lahir sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendampingi para pelaku usaha konstruksi.

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Menurut dia, sebagian besar masih kontraktor awam atau belum memahami pemanfaatan teknologi digital secara maksimal.

”Melalui MoU dengan APPEKNAS ini, saya akan langsung bertindak membuat aksi bahwa semua kontraktor yang tergabung dalam APPEKNAS bisa menghemat waktu minimal 2 jam dalam mengerjakan pekerjaannya, meskipun mereka sebelumnya belum paham masalah teknologi,” ujar Paul Gidiono.

Menjembatani Kontraktor Konvensional ke Era Digital Paul menegaskan, peran utama pihaknya dalam kemitraan ini adalah sebagai jembatan (bridging) antara dunia kontraktor tradisional yang masih mengandalkan proses manual dengan pemanfaatan teknologi AI mutakhir.

Latar belakang kerja sama ini, lanjut dia, sejalan dengan dorongan pemerintah melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terus memacu inovasi dan transformasi digital di sektor jasa konstruksi.

Untuk mendukung inisiatif ini, Paul mengungkapkan, timnya didukung 10 karyawan internal serta integrasi lebih dari 50 sistem/agen AI (AI workforce) yang siap membantu operasional pelatihan dan pendampingan bagi kontraktor.