Dorong Efisiensi Kontraktor, APPEKNAS dan PT Valid Data Solusi Teken MoU Penerapan AI

APPEKNAS tanda tangan MoU dengan PT Valid Data Solusi mempercepat adopsi teknologi kecerdasan buatan bagi para kontraktor. (Istimewa)
JawaPos.com - Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional (APPEKNAS) menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT Valid Data Solusi.
Langkah ini diambil guna memfasilitasi dan mempercepat adopsi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bagi para kontraktor di Indonesia.
Direktur PT Valid Data Solusi sekaligus pendiri Pengusaha AI Paul Gidiono menyatakan, kolaborasi ini lahir sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendampingi para pelaku usaha konstruksi.
Menurut dia, sebagian besar masih kontraktor awam atau belum memahami pemanfaatan teknologi digital secara maksimal.
”Melalui MoU dengan APPEKNAS ini, saya akan langsung bertindak membuat aksi bahwa semua kontraktor yang tergabung dalam APPEKNAS bisa menghemat waktu minimal 2 jam dalam mengerjakan pekerjaannya, meskipun mereka sebelumnya belum paham masalah teknologi,” ujar Paul Gidiono.
Paul menegaskan, peran utama pihaknya dalam kemitraan ini adalah sebagai jembatan (bridging) antara dunia kontraktor tradisional yang masih mengandalkan proses manual dengan pemanfaatan teknologi AI mutakhir.
Latar belakang kerja sama ini, lanjut dia, sejalan dengan dorongan pemerintah melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terus memacu inovasi dan transformasi digital di sektor jasa konstruksi.
Untuk mendukung inisiatif ini, Paul mengungkapkan, timnya didukung 10 karyawan internal serta integrasi lebih dari 50 sistem/agen AI (AI workforce) yang siap membantu operasional pelatihan dan pendampingan bagi kontraktor.
Sebagai langkah awal pasca penandatanganan MoU, pihaknya akan menggelar rangkaian webinar gratis bagi para anggota APPEKNAS.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati