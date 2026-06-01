Sarwendah Bongkar Jasa Kontraktor Ayahnya Belum Dibayar Ruben Onsu

JawaPos.com - Sarwendah melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa dirinya punya andil dalam proses pembangunan rumah yang kini ditempatinya bersama anak-anak.

Ada banyak dana milik Sarwendah masuk digunakan untuk proses pembangunan rumah impian bersama Ruben Onsu saat mereka masih sah menjadi pasangan suami-istri.

"Klien kami tidak seperti apa yang disampaikan Bang Minola ya. Klien kami dalam proses pembangunan rumah pun ada andil dan tidak sedikit juga andilnya," kata Chris Sam Siwu selaku kuasa hukum Sarwendah di bilangan Jakarta Selatan, Minggu (31/5).

Tak hanya soal dana, jasa kontraktor pembangunan rumah Sarwendah dan Ruben Onsu menggunakan jasa mendiang Hendrik Lo, ayah Sarwendah, yang memang merupakan seorang kontraktor.

"Sebenarnya ayah dari klien kami ini salah satu kontraktor di situ ya, pasti mau membangun rumah yang terbaik buat anaknya. Daripada kita pakai orang lain, siapa lagi mau dipercaya. Kebetulan ayahnya bisa," tuturnya.

Pihak Sarwendah secara terbuka menyatakan, masih ada jasa kontraktor ayah Sarwendah yang belum dibayar oleh Ruben Onsu sampai sekarang.

"Ada pembayaran yang belum selesai dilakukan oleh pihak RO kepada pihak ayahnya klien kami, tetapi sekali lagi poinnya dengan kebesaran hatinya tetap merasa, 'ya sudahlah toh juga buat anak'," papar pengacara Sarwendah.

Sarwendah melalui pengacaranya juga mengatakan, rumah yang kini ditinggalinya bersama anak-anak terancam disita dan dilelang bank. Karena pembayaran cicilan rumah yang sempat dijaminkan ke bank oleh Runen Onsu, sudah beberapa kali nunggak dan beberapa kali mendapatkan peringatan dari pihak bank.