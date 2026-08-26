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Ardini Pramitha, ARM
Kamis, 27 Agustus 2026 | 06.44 WIB

JLLB Surabaya Diminta Dibangun Tersambung, DPRD Soroti Konektivitas Antar Ruas

Anggota Komisi C DPRD Surabaya sekaligus Ketua Fraksi PSI Josiah Michael. (Dok Josiah) - Image

Anggota Komisi C DPRD Surabaya sekaligus Ketua Fraksi PSI Josiah Michael. (Dok Josiah)

JawaPos.com - Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya diminta tidak dilakukan secara terpisah-pisah. 

DPRD Surabaya menilai setiap ruas yang dibangun harus segera tersambung agar jalan tersebut bisa langsung dimanfaatkan dan memberikan dampak terhadap kelancaran lalu lintas.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya sekaligus Ketua Fraksi PSI Josiah Michael mendukung percepatan pembangunan JLLB Surabaya

Menurut dia, jalan tersebut memiliki peran penting untuk mengurangi beban lalu lintas dari kawasan utara, khususnya Teluk Lamong, menuju wilayah selatan Surabaya.

“Kami tentu dukung JLLB lebih karena bisa membantu mengurangi beban lalu lintas dari arah utara yaitu Teluk Lamong menuju ke selatan,” kata Josiah, Rabu (26/8).

Meski mendukung, Josiah meminta Pemkot Surabaya memperhatikan kesinambungan pembangunan. 

Menurut dia, pembangunan bertahap bukan masalah selama jarak antar-ruas tidak terlalu jauh dan setiap bagian dapat segera terhubung.

“Pembangunan ini memang masih parsial, tapi kami harapkan jangan sepotong-sepotong jauh, saling jauh antara satu dengan yang lainnya,” ujarnya.

Ia menilai ruas yang telah selesai dibangun harus bisa segera digunakan masyarakat. Dengan begitu, manfaat pembangunan JLLB tidak harus menunggu seluruh proyek rampung.

“Kalau bisa memang dibuat jadi berurutan sehingga jalannya bisa benar-benar dimanfaatkan oleh warga,” tegasnya.

Editor: Bayu Putra
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