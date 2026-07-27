DPRD Surabaya Dorong Optimalisasi 69 Halte Lewat Iklan, Berpotensi Dongkrak PAD

JawaPos.com - Komisi C DPRD Kota Surabaya mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengoptimalkan 69 halte sebagai media iklan. Langkah ini berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan mengatakan saat ini terdapat 77 halte yang tersebar di berbagai titik di Kota Pahlawan. Dari jumlah tersebut, baru 8 halte yang sudah dimanfaatkan sebagai media promosi.

"Dari delapan halte tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperoleh PAD sebesar Rp 583 juta, sehingga peluang peningkatan pendapatan saya kira masih sangat terbuka," ucapnya, Minggu (26/7).

Menurut Eri, kerja sama dengan pihak swasta melalui pemasangan iklan maupun skema hak penamaan (naming right) berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

‎”Artinya, terdapat potensi 69 halte dimanfaatkan, ini harus segera dioptimalkan pemkot untuk meningkatkan PAD, karena dari 8 halte saja (media iklan), sudah mendapatkan lebih dari setengah miliar,” imbuh Eri.

Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai banyak halte di Surabaya berada di lokasi strategis dengan nilai komersial tinggi, sehingga berpotensi ditawarkan kepada pihak swasta sebagai media promosi.

Pemanfaatan halte juga tidak hanya melalui pemasangan iklan atau logo perusahaan. Pemerintah juga dapat menawarkan skema naming right atau hak penamaan halte yang telah diterapkan di berbagai kota besar.

Skema hak penamaan dinilai mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak swasta.

‎‎”Bahkan untuk pemberian hak nama misalnya halte Basuki Rahmat, itu kan tentu kalau di appraisal ada beda lagi nilainya jadi bukan hanya nempel iklan di situ logonya, tapi juga dalam bentuk naming right (hak penamaan),” katanya.