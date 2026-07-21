Usai Kebakaran TPA Benowo, DPRD Surabaya Soroti Efektivitas CCTV dan Sistem Jaga 24 Jam

Potret tumpukan sampah di TPA Benowo. (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Komisi C DPRD Kota Surabaya menyoroti insiden kebakaran hebat yang melanda 900 meter persegi lahan di Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya pada Minggu malam (19/7).
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Faris Abidin meminta pemerintah kota (pemkot) untuk mengevaluasi sistem pengawasan TPA Benowo. CCTV, penjagaan 24 jam, dan langkah pencegahan dinilai perlu diperkuat.
“Faktanya, kebakaran masih terjadi. Karena itu, Komisi C DPRD Surabaya meminta penjelasan (kepada Pemkot) terkait efektivitas sistem pengawasan yang selama ini diterapkan (di TPA Benowo)," tuturnya, Selasa (21/7).
Faris menilai insiden kebakaran tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan pihak pengelola TPA Benowo. Evaluasi tidak boleh berhenti hanya pada penanganan insiden kebakaran semata.
Apalagi, Pemkot Surabaya baru menyampaikan komitmennya kepada publik untuk memperketat pengawasan di TPA Benowo, melalui pemasangan kamera pengawas (CCTV) dan sistem penjagaan selama 24 jam.
"Bagaimana hasil investigasi penyebab kebakaran (di TPA Benowo), bagaimana langkah konkret untuk memperkuat sistem pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” sambungnya.
Selain pengawasan, Politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga meminta Pemkot Surabaya untuk mengevaluasi efektivitas sistem sanitary landfill dan fasilitas pengolahan sampah di TPA Benowo.
Fais juga mengingatkan Pemkot Surabaya untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi menjelang musim kemarau.
Mitigasi kebakaran, kepatuhan SOP keselamatan, dan manajemen risiko harus diperhatikan pemerintah.
"Kami masih menunggu hasil investigasi. Jangan sampai pengawasan yang telah diperketat hanya bersifat administratif, tetapi belum efektif dalam mencegah potensi kebakaran maupun risiko lainnya,” tegas Faris.
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