Rumah di Teluk Kumai Surabaya Kebakaran, Gegara Obat Nyamuk Bakar Mengenai Sofa

JawaPos.com - Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Jalan Teluk Kumai Barat Nomor 85, Surabaya, Jumat (21/8/2026) sekitar pukul 10.46 WIB. Api diduga dipicu obat nyamuk bakar yang mengenai kain sofa.

Kabid Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M Rokhim mengatakan, setelah menerima laporan, unit Tempur Pos Pegirian langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman.

“Sebanyak 13 unit kendaraan dikerahkan untuk memadamkan api,” kata Rokhim.

Menurutnya, kebakaran bermula saat penghuni rumah menyalakan obat nyamuk bakar yang diletakkan di bawah sofa. Sesaat kemudian, muncul asap dari bagian sofa.

“Sesaat setelah menyalakan obat nyamuk, keluar asap. Penghuni mengira asap tersebut berasal dari obat nyamuk bakar,” jelasnya.

Penghuni kemudian meninggalkan rumah untuk beraktivitas. Namun, saat kembali, mereka mendapati rumah sudah terbakar.

Api juga merembet dan berdampak pada rumah di sebelahnya. Selain itu, satu unit mobil turut terdampak dalam kejadian tersebut.

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran itu. Api pokok berhasil dipadamkan pada pukul 11.29 WIB.