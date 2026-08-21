Obat Nyamuk Menyambar Sofa, Rumah Di Teluk Kumai Surabaya jadi Arang

Kebakaran rumah di Jalan teluk Kumai Surabaya diduga berawal dari obat nyamuk bakar yang menyambar sofa. (Istimewa)
JawaPos.com – Sebuah rumah warga di Jalan Teluk Kumai, Pabean Cantian, Surabaya ludes terbakar Jumat (21/8) pagi tadi.
Api diduga berawal dari obat nyamuk bakar yang diletakkan di bawah meja, yang kemudian menyambar sofa dan membakarnya.
Rumah itu dihuni oleh lansia Bernama Tri, 61. Menjelang kejadian, Sebenarnya Tri sudah mencium bau benda terbakar saat hendak menjemput cucunya di sekolah.
"Korban sudah mencium benda terbakar. Ia memeriksa dapur dan kamar namun tidak menemukan sumber api," ungkap Kanitreskrim Polsek Pabean Cantikan Iptu Agung, sebagaimana dilansir dari Radar Surabaya.
Karena tak kunjung ketemu sumber bau, Tri memutuskan keluar rumah dan mengeluarkan sepeda motor untuk menjemput sang cucu.
Saat mengeluarkan motor itulah, Tri mendapati sofa di ruang tamunya tiba-tiba terbakar. Ia lalu berteriak minta tolong dan mencoba menyiram sofa dengan air.
"Keterangan korban, api sudah tidak keluar. Ia kemudian keluar dari rumah, tapi asap terus mengepul dan semakin banyak," lanjut Agung.
Dari catatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya, Kebakaran itu dilaporkan terjadi pukul 10.43.
Meski sudah dilaporkan dan petugas damkar datang untuk memadamkan si jago merah, tak urung bangunan rumah itu tetap ludes karena saat awal kebakaran api langsung membesar.
"Tidak ada korban jiwa, untuk penyebab pastinya masih dalam penyelidikan, " jelas Agung.
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Jawa Pos
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