Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Bayu Putra
Jumat, 21 Agustus 2026 | 22.29 WIB

Obat Nyamuk Menyambar Sofa, Rumah Di Teluk Kumai Surabaya jadi Arang

Kebakaran rumah di Jalan teluk Kumai Surabaya diduga berawal dari obat nyamuk bakar yang menyambar sofa. (Istimewa) - Image

Kebakaran rumah di Jalan teluk Kumai Surabaya diduga berawal dari obat nyamuk bakar yang menyambar sofa. (Istimewa)

JawaPos.com – Sebuah rumah warga di Jalan Teluk Kumai, Pabean Cantian, Surabaya ludes terbakar Jumat (21/8) pagi tadi.

Api diduga berawal dari obat nyamuk bakar yang diletakkan di bawah meja, yang kemudian menyambar sofa dan membakarnya.

Rumah itu dihuni oleh lansia Bernama Tri, 61. Menjelang kejadian, Sebenarnya Tri sudah mencium bau benda terbakar saat hendak menjemput cucunya di sekolah.

"Korban sudah mencium benda terbakar. Ia memeriksa dapur dan kamar namun tidak menemukan sumber api," ungkap Kanitreskrim Polsek Pabean Cantikan Iptu Agung, sebagaimana dilansir dari Radar Surabaya.

Karena tak kunjung ketemu sumber bau, Tri memutuskan keluar rumah dan mengeluarkan sepeda motor untuk menjemput sang cucu.

Saat mengeluarkan motor itulah, Tri mendapati sofa di ruang tamunya tiba-tiba terbakar. Ia lalu berteriak minta tolong dan mencoba menyiram sofa dengan air.

"Keterangan korban, api sudah tidak keluar. Ia kemudian keluar dari rumah, tapi asap terus mengepul dan semakin banyak," lanjut Agung.

Dari catatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya, Kebakaran itu dilaporkan terjadi pukul 10.43.

Meski sudah dilaporkan dan petugas damkar datang untuk memadamkan si jago merah, tak urung bangunan rumah itu tetap ludes karena saat awal kebakaran api langsung membesar.

"Tidak ada korban jiwa, untuk penyebab pastinya masih dalam penyelidikan, " jelas Agung.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Sumber: radar surabaya
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Gunung Arjuno-Welirang Kebakaran, Jalur Pendakian Ditutup Mulai 19 Agustus - Image
Berita Daerah

Gunung Arjuno-Welirang Kebakaran, Jalur Pendakian Ditutup Mulai 19 Agustus

Rabu, 19 Agustus 2026 | 21.12 WIB

Tak Sekadar Menari, 23 Tim Robot Humanoid Diuji dalam Misi Pemadaman Kebakaran di Tiongkok - Image
Teknologi

Tak Sekadar Menari, 23 Tim Robot Humanoid Diuji dalam Misi Pemadaman Kebakaran di Tiongkok

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06.18 WIB

Korban Tewas Kebakaran KMP Putri Yasmin Terima Santunan Rp 125 Juta dari Jasaraharja Putera - Image
Bisnis

Korban Tewas Kebakaran KMP Putri Yasmin Terima Santunan Rp 125 Juta dari Jasaraharja Putera

Minggu, 16 Agustus 2026 | 18.02 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027 - Image
1

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

2

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

3

Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!

6

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

7

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?

8

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

9

Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!

10

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore