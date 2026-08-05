Motor Listrik Asli Surabaya! Kupprum NOMAD Resmi Debut di GIIAS 2026

Kupprum NOMAD di GIIAS 2026. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Kupprum Teknik Dinamika resmi memperkenalkan motor listrik terbarunya yang asli Surabaya, Kupprum NOMAD, dalam ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. Setelah sebelumnya hanya tampil sebagai purwarupa, kini NOMAD hadir sebagai produk produksi yang siap dipasarkan.
Peluncuran tersebut menjadi langkah baru bagi Kupprum dalam menghadirkan kendaraan listrik roda dua yang dikembangkan di dalam negeri. Motor ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pengendara Indonesia yang menginginkan kendaraan listrik dengan kemampuan melintasi beragam karakter jalan.
Kupprum mengusung konsep lightweight adventure pada NOMAD. Berbeda dengan kebanyakan motor listrik yang lebih ditujukan untuk penggunaan perkotaan, model ini dirancang agar tetap nyaman digunakan di jalan aspal maupun lintasan yang lebih menantang.
Baca Juga:Ramalan 4 Zodiak Paling Beruntung pada 5 Agustus 2026, Satu Langkah Kecil Bawa Hasil Besar
CEO PT Kupprum Teknik Dinamika, Ian Laksmana, mengatakan konsep dual purpose dipilih karena dinilai paling sesuai dengan kondisi mobilitas masyarakat Indonesia yang beragam.
"Konsep ini kami pilih sebagai jawaban atas kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia yang beragam," ujar Ian saat ditemui di sela-sela peluncuran NOMAD di booth Kupprum, Rabu (5/8).
Ia menjelaskan, NOMAD tidak hanya menawarkan tampilan modern, tetapi juga dirancang memiliki kemampuan yang mendukung aktivitas sehari-hari maupun perjalanan ke medan yang lebih berat. Bahkan, menurut Ian, motor ini tetap dapat diandalkan saat melintasi jalan yang tergenang banjir.
"Ya, ayo!" tegas Ian dengan semangat, menggambarkan kesiapan NOMAD menghadapi berbagai tantangan jalanan di Indonesia.
Dari sisi spesifikasi, Kupprum NOMAD dibekali motor listrik dengan tenaga puncak 11 kW yang mampu membawa kendaraan melaju hingga kecepatan maksimum 110 km/jam.
Sorotan utama motor ini berada pada sektor penyimpanan energinya. Kupprum menyematkan baterai lithium berkapasitas 72V 95Ah yang diklaim menjadi salah satu yang terbesar di kelasnya. Berbekal baterai tersebut, NOMAD disebut mampu menempuh perjalanan hingga 200 kilometer dalam sekali pengisian daya.
Perwakilan komersial Kupprum, Cynthia, menambahkan bahwa motor listrik ini juga sudah dilengkapi teknologi pengisian cepat untuk memberikan kemudahan kepada pengguna.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!
3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan