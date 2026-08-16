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Ardini Pramitha
Minggu, 16 Agustus 2026 | 20.31 WIB

Terduga Pelaku Pelemparan Bom Molotov di 2 Pos Lantas Surabaya Ditangkap

Pintu pos lantas Margorejo Surabaya gosong usai dilempar bom molotov Sabtu (15/8/2026). (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Pintu pos lantas Margorejo Surabaya gosong usai dilempar bom molotov Sabtu (15/8/2026). (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Polrestabes Surabaya menangkap seorang terduga pelaku pelemparan bon molotov di dua pos lalu lintas Margorejo dan Bundaran Waru, Surabaya, Sabtu (15/8). 

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP David Manurung mengatakan terduga pelaku adalah seorang laki-laki. Saat ini, masih dilakukan pendalaman. 

"Benar mbak, pelaku sudah ditangkap sedang di lakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata David saat dikonfirmasi, JawaPos.com, Minggu (16/8). 

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombespol Jules Abraham Abast menjelaskan, terduga pelaku diamankan setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan, mulai memeriksa CCTV serta menggali informasi dari saksi. 

"Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Penyidik masih mendalami motif, rangkaian peristiwa, barang bukti yang ditemukan, serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain," tandas Jules. 

Diberitakan sebelumnya, dua pos lalu lintas di Margorejo dan Bundaran Waru dilempari benda diduga bom molotov

Ciri-ciri pelaku adalah mengenakan motor, pakaian hitam, dan memakai helm biru. Kejadian itu berakibat kerusakan ringan pada pos lalu lintas tersebut.

Editor: Bayu Putra
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