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Ardini Pramitha
Minggu, 16 Agustus 2026 | 07.31 WIB

Pelaku Pelempar Bom Molotov ke Pos Lantas Margorejo Surabaya Terus Diburu, Nekat Beraksi Sendirian

Terdapat bekas terbakar di Pos Polisi Lantas Ahmad Yani Margorejo Surabaya usai diduga dilempar bom molotov. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Terdapat bekas terbakar di Pos Polisi Lantas Ahmad Yani Margorejo Surabaya usai diduga dilempar bom molotov. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Polisi terus memburu pelaku dan menyelidiki kasus pelemparan bom molotov ke Pos Polisi Lalu Lintas (Lantas) Margorejo di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Sabtu (15/8) malam.

Saksi mata yang juga penjaga pos palang pintu kereta api di sekitar lokasi Yudi, menyebut ciri-ciri terduga pelaku yang diketahui mengendarai sepeda motor seorang diri. Saat beraksi, pengendara tersebut mengenakan pakaian berwarna hitam dan helm biru. Namun, pelaku tidak terlihat secara detail. 

“Ciri-ciri enggak begitu jelas. Soalnya posisi dia menghadap ke barat di bawah tenda. Berhenti, tapi enggak turun. Setahu saya dia naik motor sendirian,” ujarnya. 

Dia mengatakan terduga pelaku sempat berhenti di depan Pos Lantas Margorejo sekitar pukul 19.30 WIB.

Pengendara itu tidak turun dari sepeda motor. Dia kemudian melemparkan sesuatu ke arah pos hingga memicu munculnya api. “Kayak bom, sekitar 19.30 WIB kayak bom molotov. Taunya sudah ada api,” katanya. 

Menurut Yudi, benda yang dilempar tidak menimbulkan suara ledakan. Namun, terdengar suara kaca pecah sebelum api muncul di bagian pos. “Terus ada ibu-ibu madamin (memadamkan) api tersebut karena enggak terlalu besar,” katanya.

Setelah melakukan aksinya, terduga pelaku langsung meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor. Yudi menyebut pelaku kabur sekitar dua menit setelah melempar benda tersebut.

Sementara itu, bekas kebakaran terlihat di bagian pintu masuk Pos Lantas Margorejo. 

Editor: Dinarsa Kurniawan
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