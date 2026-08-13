Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Jumat, 14 Agustus 2026 | 02.03 WIB

Kasus Dugaan Pelecehan Mantan Pengurus Perbakin Kepada Atlet Siap Sididangkan di Pengadilan 

Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan pengurus Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) Kota Surabaya berinisial Jan Leon kepada atlet binaanya DS (15) akan masuk persidangan. (Ardini/JawaPos.com) - Image

Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan pengurus Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) Kota Surabaya berinisial Jan Leon kepada atlet binaanya DS (15) akan masuk persidangan. (Ardini/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan pengurus Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) Kota Surabaya berinisial Jan Leon kepada atlet binaanya DS (15) akan masuk persidangan. 

Kasi Intelijen Yogi Aryanto mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik PPA-PPO Polrestabes Surabaya.

"Saat ini tersangka ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya menunggu persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya," kata Yogi, Kamis (13/8). 

Dalam kasus ini, tersangka disangkakan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 415 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Diberitakan sebelumnya, Jan Leon diduga melakukan pelecehan seksual kepada DS dengan modus memberikan hukuman gelitik. 

Hukuman itu, ternyata menjadi awal kedekatannya dengan atlet tersebut. Jan Leon mulai membangun keakraban, memberikan kenyamanan, hingga berujung pada dugaan pelecehan.

Dengan dilimpahkannya tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan, kasus dugaan pelecehan seksual dan pencabulan terhadap anak yang melibatkan mantan pengurus Perbakin Kota Surabaya, Jan Leon, kini memasuki tahap persidangan.

Proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya diharapkan dapat mengungkap fakta dan kronologi kasus secara terang, sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan perlindungan terhadap korban anak.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Unesa Jatuhkan Sanksi ke 6 Mahasiswa Pelaku Pelecehan, Skorsing hingga Pendanaan PKM Dicabut - Image
Surabaya Raya

Unesa Jatuhkan Sanksi ke 6 Mahasiswa Pelaku Pelecehan, Skorsing hingga Pendanaan PKM Dicabut

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20.50 WIB

Kronologi Lengkap Bos Bank Keliling Siksa dan Lecehkan Anak Buah di Tangerang - Image
Berita Daerah

Kronologi Lengkap Bos Bank Keliling Siksa dan Lecehkan Anak Buah di Tangerang

Senin, 10 Agustus 2026 | 16.20 WIB

Polisi Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Mahasiswi Makassar, DPR Ingatkan Jangan Mau Damai - Image
Politik

Polisi Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Mahasiswi Makassar, DPR Ingatkan Jangan Mau Damai

Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.26 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore