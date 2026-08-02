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Novia Herawati
Minggu, 2 Agustus 2026 | 23.37 WIB

Sebanyak 40 Penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 masih Terjebak di Kapal 

Petugas SAR gabungan berjibaku mengevakuasi korban KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di Perairan Utara Sumenep, Madura, Minggu (2/8). (Dokumentasi Basarnas Surabaya) - Image

Petugas SAR gabungan berjibaku mengevakuasi korban KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di Perairan Utara Sumenep, Madura, Minggu (2/8). (Dokumentasi Basarnas Surabaya)

JawaPos.com - Sekitar 40 penumpang Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa 2, yang terbakar di Perairan Utara Sumenep, Pulau Madura pada Minggu (2/8), masih terjebak di kapal tersebut.

Mereka harap-harap cemas menanti pertolongan. "Saat ini tersisa sekitar 40 orang (di atas kapal) yang akan dievakuasi dengan mekanisme sama," ucap Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit dalam keterangannya.

Sebagai informasi, KMP Mutiara Sentosa II merupakan kapal jenis Ro-Ro milik PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP). Kapal tersebur melayani rute utama Surabaya - Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.

Dia mengatakan, laporan awal insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 diterima Petugas Siaga Kantor SAR Surabaya dari pihak Syahbandar Tanjung Perak dan PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP).

"Petugas Siaga Kantor SAR Surabaya terima telepon pukul 08.24 WIB dari Petugas Siaga Syahbandar Tanjung Perak bahwa ada kapal terbakar di perairan utara Sumenep, Madura," lanjutnya.

Semenit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran menghubungi Kantor SAR Surabaya. Perusahaan melaporkan KMP Mutiara Sentosa 2 dengan sekitar 250 penumpang mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar.

"Pihak perusahaan kapal mendapat info dari nahkoda bahwa kapal terbakar di ujung utara madura sekitar pukul 06.00 - 07.00 WIB dan setelah itu nahkoda tidak dapat dihubungi kembali," terang Nanang.

Ia menyampaikan proses evakuasi penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 masih berlangsung. Korban dipindahkan secara bertahap dari kapal yang terbakar ke kapal-kapal penolong yang berada di sekitar lokasi insiden.

"Prosesnya penumpang dievakuasi dengan cara transfer dari kapal penolong menuju kapal yang lebih besar. Update terakhir dari tim di lapangan, api memang masih ada di beberapa titik, tetapi tidak seperti kondisi awal," ujarnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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