AHY Resmikan 166 Rumah Layak Huni Hasil Penataan Kawasan Kumuh di Gresik

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat meresmikan 166 rumah layak huni di Gresik. (Humas Pemprov Jatim)
JawaPos.com - Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan 166 rumah layak huni yang menjadi hasil penataan kawasan kumuh di Desa Campurejo, Gresik, Sabtu (1/8).
Peresmian tersebut menjadi bukti kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menghadirkan kawasan permukiman yang aman, sehat, resik, indah (ASRI) dan berkelanjutan.
Program Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Kawasan Kumuh Terpadu (DAK-TPPKT) Tahun Anggaran 2025, sebanyak 166 unit rumah di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Gresik berhasil diwujudkan.
Rinciannya terdiri atas 69 unit pembangunan baru relokasi, 33 unit pembangunan baru in situ, 43 unit peningkatan kualitas rumah, serta 21 unit pembangunan baru yang didukung melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
"Saya mengapresiasi Ibu Gubernur. Ada lima lokasi yang mendapatkan dukungan DAK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan dukungan tambahan melalui APBD," tutur AHY, Minggu (2/8).
Lima lokasi pelaksanaan DAK PPKT tersebut, meliputi Kabupaten Gresik, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Madiun.
"Ini menunjukkan komitmen yang kuat (antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah) agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati hunian yang layak," ucap Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.
Lebih lanjut, AHY menegaskan, program DAK-PKKT merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian layak dan lingkungan yang sehat.
“Ini bukti bahwa negara hadir, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah hadir untuk masyarakat yang kita cintai. Kita ingin memastikan kualitas hidup masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, dari total 166 unit rumah di Gresik yang diresmikan, 145 unit merupakan hasil pendanaan Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Kawasan Kumuh Terpadu (DAK-PKKT).
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