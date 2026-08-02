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Novia Herawati
Minggu, 2 Agustus 2026 | 20.50 WIB

KMP Mutiara Sentosa 2 Terbakar di Perairan Sumenep Madura, 250 Penumpang Menunggu Evakuasi

Video amatir dari penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di Perairan Utara Sumenep, Minggu (2/8). (Istimewa) - Image

Video amatir dari penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di Perairan Utara Sumenep, Minggu (2/8). (Istimewa)

JawaPos.com - Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa 2 yang melayani rute Surabaya-Makassar, dilaporkan terbakar di Perairan Utara Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur pada Minggu (2/8).

"Petugas Siaga Kantor SAR Surabaya terima telepon pukul 08.24 dari Syahbandar Tanjung Perak bahwa ada kapal terbakar di perairan udara Madura," tutur Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit dalam keterangannya.

Tak lama, PT Atosim Lampung Pelayaran turut menghubungi Kantor SAR Surabaya. Perusahaan melaporkan KMP Mutiara Sentosa 2 dengan sekitar 250 orang di dalamnya mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar.

"Pihak perusahaan kapal mendapat info dari nahkoda bahwa kapal terbakar di ujung utara madura sekitar pukul 06.00 - 07.00 WIB dan setelah itu nahkoda tidak dapat dihubungi kembali," imbuhnya.

Sementara itu, video amatir dari penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, puluhan penumpang tampak berkumpul di geladak kapal sambil mengenakan jaket pelampung berwarna oranye.

Suasana terlihat tegang, sementara asap hitam pekat membumbung dari salah satu sisi kapal dan menyelimuti sebagian lambung. Perekam juga memperlihatkan kondisi penumpang yang tetap berada di dek menunggu pertolongan.

KM Mutiara Sentosa II merupakan kapal jenis Ro-Ro milik PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP). Kapal dengan panjang 160 meter dan lebar 25 meter tersebut memiliki rute utama Surabaya - Makassar dengan waktu tempuh 40 jam atau 1 hari 16 jam.

Dalam insiden ini, sebanyak 3 armada kapal dikerahkan untuk mengevakuasi korban insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa, yakni KN SAR 249 Permadi, Kapal Meratus Project 3, dan Kapal TB Hasnur 26.

"Kondisi kapal hampir terbakar habis dan penumpang kapal berada di anjungan dan haluan. Kapal Meratus Project 3 tidak dapat mendekat ke KMP Mutiara Sentosa 2 karena membawa bahan mudah terbakar," ujarnya.

Editor: Kuswandi
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