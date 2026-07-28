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Novia Herawati
Selasa, 28 Juli 2026 | 19.15 WIB

DPR Minta Kebun Binatang Surabaya Ditutup Sementara Imbas Dugaan Korupsi Rp 10 Miliar

Pengunjung asyik melihat koleksi satwa Jerapa di Kebun Binatang Surabaya. (Riana Setiawan/ Jawa Pos) - Image

Pengunjung asyik melihat koleksi satwa Jerapa di Kebun Binatang Surabaya. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Komisi VII DPR RI meminta Pemkot Surabaya menutup sementara operasional Perumda Kebun Binatang Surabaya atau KBS.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim, seiring mencuatnya kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan yang menyeret nama eks Direktur Utama KBS, Choirul Anwar (CA).

"Tentu kami prihatin. Nilainya mencapai sekitar Rp 10 miliar lebih, dan yang menjadi korban adalah hewan-hewan di sana. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi," tuturnya saat agenda reses di Surabaya, baru-baru ini, Selasa (28/7).

Chusnunia menilai Pemkot Surabaya sebagai pengelola perlu mempertimbangkan penghentian sementara operasional KBS, sehingga pembenahan sistem pengelolaan dapat dilakukan secara menyeluruh.

"Kalau secara pribadi saya melihat kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Mungkin lebih baik (KBS) ditutup sementara daripada satwa-satwanya terus menjadi korban,” imbuh perempuan yang akrab disapa Nunik tersebut.

Komisi VII menilai KBS dapat kembali dibuka untuk umum setelah tata kelola manajemen diperbaiki, sehingga pengelolaan berjalan lebih baik dan potensi masalah serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Setelah ada pola pengelolaan yang baik dan tidak lagi berpotensi terjadi korupsi, barulah (KBS) bisa dibuka kembali. Yang jelas harus ada evaluasi agar kejadian seperti ini tidak terulang," tegasnya.

Menurut Nunik, pengelolaan destinasi wisata berbasis konservasi harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan memastikan kesehatan, perawatan, hingga kebutuhan satwa terpenuhi secara baik.

"Kita harus berbicara tentang keberlanjutan, tetapi juga memastikan bahwa jika ada satwa, maka kesehatan dan kebutuhan mereka benar-benar terjamin," pungkas mantan Wakil Gubernur Lampung itu.

Kronologi singkat

Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan yang menyeret mantan Direktur Utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS), Choirul Anwar (CA) tengah menjadi sorotan di masyarakat.

Editor: Bayu Putra
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