Kebun Binatang Surabaya Bantah Isu Satwa Kurus dan Sering Sakit: Perawatan dan Pakan Sudah Sesuai Standar

JawaPos.com - Manajemen Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) membantah isu yang beredar bahwa hewan-hewan koleksi koleksinya rentan sakit, kurus, hingga mati.

Isu ini mencuat setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) membongkar dugaan korupsi pengelolaan keuangan di PD TS KBS. Tersangkanya adalah eks Direktur Utama bernama Choirul Anwar (CA).

Kepala Seksi Humas KBS, Lintang Ratri Sunarwidhi menjelaskan kebutuhan setiap satwa dipenuhi sesuai standar perawatan. Pemberian pakan juga disesuaikan usia, berat badan, hingga kebutuhan nutrisi.

"Kami sudah membedakan perawatan menyesuaikan kebutuhan satwa. Kami memahami adanya perhatian publik terhadap pemberitaan yang berkembang," tutur Lintang dikonfirmasi awak media, Kamis (23/7).

Lintang juga memastikan operasional Kebun Binatang Surabaya tidak terganggu dan berjalan normal. Seluruh kegiatan konservasi, perawatan, dan layanan kesehatan satwa, kata Lintang, tetap dilakukan sesuai prosedur.

"Fokus kami saat ini, operasional KBS tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kami berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi KBS sebagai lembaga konservasi, edukasi, penelitian, dan rekreasi," imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai besaran anggaran yang dialokasikan Kebun Binatang Surabaya untuk pakan hewan, Lintang menyebut tidak mengetahui. Yang jelas, pemberian pakan dilakukan dua kali sehari, yakni pagi dan sore.

"Kalau anggaran saya kurang paham. Yang jelas setiap hari harus terpenuhi pagi dan sore, karena yang diutamakan pasti makannya satwa dulu. Sampai saat ini alhamdulillah (satwa) Kebun Binatang Surabaya baik-baik saja," tegas Lintang.

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