Imigrasi Surabaya Perluas Akses Layanan Paspor Melalui Beragam Inovasi Pelayanan kepada Masyarakat

JawaPos.com – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya terus berkomitmen menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin mudah dijangkau masyarakat melalui berbagai inovasi layanan paspor. Selain pelayanan reguler di kantor, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pada akhir pekan maupun layanan jemput bola yang diselenggarakan di berbagai lokasi.

Pada Sabtu (25/07), Kantor Imigrasi Surabaya menyelenggarakan Layanan Paspor Simpatik dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional di Prestige Immigration Services (PIS) BG Junction. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengurus paspor di akhir pekan dengan suasana pelayanan yang nyaman dan mudah diakses.

Ke depan, layanan Paspor Simpatik di PIS BG Junction akan terus diselenggarakan secara berkala sebagai salah satu alternatif pelayanan paspor bagi masyarakat. Melalui program ini, Kantor Imigrasi Surabaya berupaya menghadirkan layanan yang lebih dekat, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Kantor Imigrasi Surabaya juga secara rutin membuka pelayanan paspor di Immigration Lounge Ciputra World (CIWO) setiap hari Sabtu dan Minggu. Kehadiran layanan akhir pekan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus paspor pada hari kerja, sehingga tetap dapat memperoleh pelayanan keimigrasian tanpa harus mengganggu aktivitas sehari-hari.

Tidak hanya menghadirkan layanan di pusat perbelanjaan, Kantor Imigrasi Surabaya juga mengembangkan program Pasporia sebagai layanan jemput bola yang dilaksanakan di berbagai lokasi strategis. Pada Minggu (26/07), Pasporia hadir di kawasan Car Free Day (CFD) Alun-Alun Sidoarjo untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan paspor.

Program Pasporia akan terus diselenggarakan pada berbagai momentum dan kegiatan yang melibatkan masyarakat luas. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan agenda seperti pameran pelayanan publik, kegiatan Car Free Day (CFD), layanan Eazy Passport, maupun kegiatan lainnya yang dinilai mampu memperluas akses pelayanan keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, menyampaikan bahwa perluasan titik layanan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

"Kami ingin menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Melalui layanan rutin di Immigration Lounge, penyelenggaraan Paspor Simpatik, maupun program Pasporia di berbagai lokasi, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan waktu dan tempat untuk mengurus paspor sesuai kebutuhannya," ujar Agus Winarto.

Seluruh pelayanan tetap dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur dengan mengedepankan prinsip profesional, akuntabel, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan keimigrasian.