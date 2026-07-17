Siswa Kelas 1 SD Asal Surabaya Raih Medali Perak di Olimpiade Matematika Internasional WMI 2026

Koordinator WMI Indonesia Roy Lo (kiri) bersama Jeremie The, siswa kelas 1 SD asa Surabaya yang meraih perak pada WMI Final Round 2026 di Jepang. (Istimewa)

JawaPos.com - Prestasi pelajar Indonesia kembali mencuri perhatian di panggung internasional.

Jeremie The, siswa kelas 1 sekolah dasar (SD) asal Surabaya, meraih medali perak pada World Mathematics Invitational (WMI) Final Round 2026 yang berlangsung di Tokyo–Chiba, Jepang.

"Jeremie berhasil melewati babak penyisihan nasional sebelum melaju ke final internasional," ujar Country Coordinator WMI Indonesia Roy Lo.

Jeremie melangkah ke babak final setelah lolos dari seleksi nasional yang diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia. Pada putaran penentuan, ia bersaing dengan sekitar 3.000 peserta dari 28 negara yang mengikuti salah satu kompetisi matematika internasional bergengsi tersebut.

Dalam kompetisi tersebut, para peserta diuji melalui berbagai soal yang mengasah kemampuan berpikir logis, analitis, dan pemecahan masalah. Meski masih duduk di bangku kelas 1 SD, Jeremie mampu mempertahankan performa hingga membawa pulang medali perak.

Roy menjelaskan, World Mathematics Invitational merupakan kompetisi matematika internasional yang berawal dari Taiwan dan digelar melalui tahapan seleksi di masing-masing negara peserta.