Rayakan HUT Ke-6, Komunitas Royal Enfield RORI Chapter Banten Gelar Sunatan Massal untuk 50 Anak

Jawapos.com - Di tengah identitas komunitas motor yang identik dengan touring dan kebersamaan, Royal Riders Indonesia (RORI) Chapter Banten menunjukkan sisi lain yang menginspirasi.

Merayakan ulang tahun ke-6, komunitas pengguna Royal Enfield ini memilih berbagi kebahagiaan dengan menggelar sunatan massal gratis bagi 50 anak dari keluarga kurang mampu di Tangerang Selatan.

Kegiatan yang berlangsung di PIPES GARAGE, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (4/7), menghadirkan suasana penuh kehangatan. Senyum para orang tua dan keberanian anak-anak yang mengikuti sunatan massal menjadi warna tersendiri dalam perayaan ulang tahun komunitas tersebut.

Kegiatan sosial sunatan massal yang dilakukan komunitas Royal Riders Indonesia (RORI) Chapter Banten. (RORI)

Seluruh peserta mendapatkan layanan sunat gratis yang dilakukan tenaga medis profesional dengan mengutamakan standar kesehatan dan keselamatan.

Tak hanya itu, mereka juga menerima bingkisan berupa sarung, perlengkapan ibadah, obat-obatan, makanan, uang santunan, hingga paket bantuan dari para sponsor.

Ketua Panitia, Jafaruddin, dalam keterangannya Senin (6/7) mengatakan bahwa peringatan enam tahun perjalanan RORI Chapter Banten sengaja dikemas dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Komunitas motor tidak hanya menjadi tempat menyalurkan hobi berkendara, tetapi juga harus mampu memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar. Kami berharap kegiatan ini dapat membantu keluarga yang membutuhkan sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak," ujarnya.

Komunitas Royal Riders Indonesia (RORI) Chapter Banten. (RORI)

Menurutnya, dukungan seluruh anggota RORI Chapter Banten menjadi kunci terselenggaranya kegiatan tersebut. Semangat gotong royong yang selama ini tumbuh di dalam komunitas diwujudkan melalui aksi nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Selain menjadi momen berbagi, perayaan ulang tahun ini juga mempererat silaturahmi antaranggota dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.