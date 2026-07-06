Rayakan HUT Ke-6, Komunitas Royal Enfield RORI Chapter Banten Gelar Sunatan Massal untuk 50 Anak

Komunitas Royal Riders Indonesia (RORI) Chapter Banten. (RORI)
Jawapos.com - Di tengah identitas komunitas motor yang identik dengan touring dan kebersamaan, Royal Riders Indonesia (RORI) Chapter Banten menunjukkan sisi lain yang menginspirasi.
Merayakan ulang tahun ke-6, komunitas pengguna Royal Enfield ini memilih berbagi kebahagiaan dengan menggelar sunatan massal gratis bagi 50 anak dari keluarga kurang mampu di Tangerang Selatan.
Kegiatan yang berlangsung di PIPES GARAGE, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (4/7), menghadirkan suasana penuh kehangatan. Senyum para orang tua dan keberanian anak-anak yang mengikuti sunatan massal menjadi warna tersendiri dalam perayaan ulang tahun komunitas tersebut.
Seluruh peserta mendapatkan layanan sunat gratis yang dilakukan tenaga medis profesional dengan mengutamakan standar kesehatan dan keselamatan.
Tak hanya itu, mereka juga menerima bingkisan berupa sarung, perlengkapan ibadah, obat-obatan, makanan, uang santunan, hingga paket bantuan dari para sponsor.
Ketua Panitia, Jafaruddin, dalam keterangannya Senin (6/7) mengatakan bahwa peringatan enam tahun perjalanan RORI Chapter Banten sengaja dikemas dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Komunitas motor tidak hanya menjadi tempat menyalurkan hobi berkendara, tetapi juga harus mampu memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar. Kami berharap kegiatan ini dapat membantu keluarga yang membutuhkan sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak," ujarnya.
Menurutnya, dukungan seluruh anggota RORI Chapter Banten menjadi kunci terselenggaranya kegiatan tersebut. Semangat gotong royong yang selama ini tumbuh di dalam komunitas diwujudkan melalui aksi nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Selain menjadi momen berbagi, perayaan ulang tahun ini juga mempererat silaturahmi antaranggota dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.
Kegiatan mendapat dukungan dari tenaga kesehatan, relawan, sponsor, para donatur, serta Founder Royal Riders Indonesia sekaligus pemilik PIPES GARAGE, , yang menyediakan lokasi penyelenggaraan.
Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!
Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!
Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman