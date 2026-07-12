Eks Hi-Tech Mall Surabaya Disulap Jadi Ruang Kreatif Anak Muda, Tak Lagi Terbengkalai

Anak muda Surabaya berlatih bela diri di Eks Hi-Tech Mall Surabaya, yang kini menjadi ruang kreatif bagi komunitas anak muda. (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Usai soft launching pada awal Juli lalu, eks Hi-Tech Mall Surabaya kini bertransformasi menjadi pusat aktivitas kreatif yang dinamai SUBEC Creative Hub.
bangunannya kini dibuka bagi beragam aktivitas untuk komunitas seni, teknologi, hingga e-sport.
"Ke depannya, tempat ini akan digunakan sebagai ruang bagi anak muda hingga berbagai komunitas di Surabaya," ujar Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Herry Purwadi, Minggu (12/7).
Sebagai informasi, Hi-Tech Mall merupakan salah satu pusat perbelanjaan legendaris, yang pernah menjadi jujukan utama untuk orang-orang mencari komputer, laptop, printer, dan segala perintilannya.
Seiring berjalannya waktu, ditambah badai pandemi Covid-19, pusat perbelanjaan tersebut mulai ditinggalkan pembelinya.
Kesan angker, kotor, gelap, hingga tak terawat pun melekat pada Hi-Tech Mall Surabaya usai tak lagi digunakan.
"Transformasi eks Hi-Tech Mall ini upaya pemerintah menghadirkan ruang kolaborasi. Kawasan yang sebelumnya identik sebagai pusat perdagangan teknologi, saat ini diarahkan menjadi pusat kreativitas yang terbuka bagi berbagai aktivitas positif," imbuhnya.
Melalui SUBEC Creative Hub, Pemkot Surabaya mengajak lebih banyak komunitas memanfaatkan fasilitas yang tersedia guna menghidupkan kembali eks Hi-Tech Mall sebagai ruang kreativitas dan kolaborasi.
"Kami masih menyiapkan berbagai kebutuhan bagi teman-teman komunitas. Harapannya, semakin banyak komunitas yang bergabung dan menempati tenant yang telah disediakan di Eks Hi-Tech Mall," terang Herry.
Saat ini, SUBEC Creative Hub telah dilengkapi berbagai fasilitas. Mulai dari sanggar budaya, area pameran seni, area kuliner, area komunitas otomotif, hingga ruang bagi komunitas hobi dan berbagai kegiatan kreatif lainnya.
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