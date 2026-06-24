Taufik Hidayat Ditangkap Polisi, Bagaimana Akhir Sayembara Berhadiah Rp 250 Juta yang Dijanjikan Gubernur Jabar KDM?

JawaPos.com - Gubenur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi sempat membuat sayembara berhadiah Rp 250 juta untuk warga yang bisa memberi informasi, menemukan, atau menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan di Bandung. Lantas bagaimana akhir sayembara tersebut?

Kepada awak media, Dedi Mulyadi yang biasa dipanggil Kang Dedi itu menyampaikan bahwa sayembara tersebut hanya diperuntukan bagi warga. Bukan untuk pihak kepolisian. Namun, dia berjanji akan berkoordinasi dengan Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan.

”Sayembaranya kan diumumkan untuk warga yang menemukan pelaku. Karena polisi yang menemukan pelaku, nanti kita bicarakan lagi,” ucap dia pada Rabu (24/6).

Kang Dedi memastikan, uang Rp 250 juta yang disiapkan sebagai hadiah berasal dari kantong pribadi. Sehingga dia mengumumkan sayembara untuk meringkus Taufik Hidayat dengan segara. Saat sayembara diumumkan, pria 30 tahun itu masih dalam pelarian.

Atas perbuatannya kepada korban berinisial YTT, Dedi berharap Taufik Hidayat diberi sanksi yang sepadan. Sebab, korban penyekapan dan penyiksaan itu mengalami perlakuan sadis selama 3 tahun. Korban sampai kehilangan penglihatan karena disiksa oleh mantan kekasihnya itu.

”Kita serahkan kepada hakim (di pengadilan) nanti memutuskan dengan perbuatan yang dilakukan. Hukuman-hukuman yang paling berat dari pasal yang ada,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, Taufik Hidayat mengakui perbuatannya terhadap YTT. Namun, dia berdalih berada di bawah pengaruh minuman keras (miras) saat melakukan perbuatan keji tersebut. Meski begitu, polisi terus melakukan pendalaman untuk memastikan korban mendapatkan keadilan.

Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Rudi Setiawan menyampaikan hal itu usai anak buahnya menangkap Taufik Hidayat di Perumahan Griya Pesona, Kecamatan Ciparay, Bandung pada Selasa malam (23/6). Dia kini sudah dijebloskan ke dalam sel tahanan khusus.