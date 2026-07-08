Surabaya Printing Expo 2026 Resmi Dibuka di Grand City, Pamerkan Teknologi 3D hingga UV Printing

JawaPos.com - Surabaya Printing Expo 2026 resmi dibuka hari ini di Grand City Convention Center, Surabaya, Rabu (8/7). Pameran industri grafika yang digelar Krista Exhibitions tersebut akan berlangsung hingga Sabtu (11/7).

Memasuki tahun penyelenggaraan ke-19, Surabaya Printing Expo 2026 menghadirkan teknologi terkini serta mempertemukan produsen, distributor, pelaku usaha, desainer, hingga profesional industri grafika.

Pengunjung dapat melihat langsung berbagai teknologi mesin cetak terbaru, mulai dari digital printing, offset printing, hingga inovasi seperti 3D printing, UV printing, dan web-based printing system yang semakin efisien.

"Penyelenggaraan Surabaya Printing Expo 2026 diharapkan dapat menjadi katalis bagi percepatan pertumbuhan industri grafis di Jawa Timur," ujar CEO Krista Exhibitions, Daud D. Salim dalam seremony pembukaan, Rabu (8/7).

Menurutnya, Jawa Timur sebagai pusat industri dan perdagangan memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor percetakan dan grafika. Peluang itu didukung meningkatnya kebutuhan manufaktur, periklanan, serta ekonomi kreatif.

Melalui pameran ini, Krista Exhibitions ingin menyediakan wadah kolaborasi bagi pelaku industri untuk memperkenalkan teknologi terbaru, memperluas jejaring bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor grafika.

"Pameran diharapkan membuka peluang kemitraan dan pasar baru yang dapat mendukung transformasi industri grafika menuju era digital yang lebih inovatif, efisien, dan berkelanjutan," sambungnya.

Tahun ini, Surabaya Printing Expo 2026 diikuti oleh lebih dari 150 peserta, termasuk 10 pelaku UMKM. Selama 4 hari penyelenggaraan, Krista Exhibitions menargetkan 15.000 orang mengunjungi pameran tersebut.

Daud memperkirakan perputaran transaksi selama pameran mencapai ratusan miliar rupiah. Optimisme tersebut didukung beragam promo, kemudahan skema cicilan pembelian, dan jaminan layanan purnajual.