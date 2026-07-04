Pria Tanpa Identitas Tewas Tertabrak KA Dhoho di Jalur Sepanjang-Krian Sidoarjo

Seorang pria tanpa identitas tewas setelah tertabrak KA CL Dhoho di Jalur Sepanjang-Krian Sidoarjo, Sabtu (4/7). (Instagram @beritaseputarsidoarjo)
JawaPos.com - Seorang pria tanpa identitas tewas tertabrak kereta api (KA) CL Dhoho di petak jalan antara Stasiun Sepanjang - Stasiun Krian, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (4/7). Insiden ini menggegerkan warga sekitar.
Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono membenarkan adauq insiden tertemper yang melibatkan KA 403 Commuter Line Dhoho mengalami insiden tertemper dengan orang tak dikenal (OTK).
"Benar, kami menerima laporan dari Awak Sarana Perkeretaapian (ASP) pada Sabtu (4/7) sekitar pukul 09.10 WIB. Petugas kami langsung bergegas melakukan koordinasibdengan pihak terkait," ujar Mahendro, Sabtu (4/7).
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sarana, prasarana, dan jalur rel dalam kondisi aman. Tak lama dari itu, KA 403 Commuter Line Dhoho yang sempat melakukan Berhenti Luar Biasa (BLB) di lokasi pun melanjutkan perjalanan.
Mahendro menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta maaf kepada penumpang yang terdampak keterlambatan perjalanan KA akibat insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama KAI.
"Sehingga setiap kejadian yang berpotensi memengaruhi operasional akan ditangani sesuai prosedur untuk memastikan sarana, prasarana, dan jalur berada dalam kondisi aman sebelum perjalanan kembali dilanjutkan," imbuhnya.
Akibat insiden temperan di perlintasan Stasiun Sepanjang - Stasiun Krian, KA 403 Commuter Line Dhoho mengalami keterlambatan 12 menit, sementara KA 5 Argo Semeru mengalami keterlambatan selama 14 menit.
KAI Daop 8 Surabaya mengingatkan masyarakat agar tidak berada maupun melakukan aktivitas di jalur rel. Area tersebut merupakan kawasan terbatas yang hanya diperuntukkan bagi operasional kereta api.
Mahendro mengajak masyarakat mematuhi aturan keselamatan dengan tidak memasuki jalur rel. Kepatuhan tersebut dinilai penting untuk mencegah kecelakaan sekaligus menjaga perjalanan kereta tetap aman.
"Kepatuhan terhadap aturan keselamatan merupakan tanggung jawab bersama untuk mencegah terjadinya kecelakaan serta mewujudkan perjalanan kereta api yang aman, selamat, dan lancar," seru Mahendro.
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