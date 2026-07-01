Kronologi Penemuan Jasad Bayi Laki-Laki di Surabaya, Tali Pusar Masih Menempel

Polisi ungkap kronologi penemuan jasad bayi laki-laki di saluran air Jalan Pulo Wonokromo, Selasa (30/6) malam. (Dokumentasi BPBD Surabaya)
JawaPos.com - Jasad bayi laki-laki ditemukan di pinggir saluran air Jalan Pulo Wonokromo, Surabaya, Selasa malam (30/6). Bayi yang masih bertali pusar itu sempat dikira sampah karena disimpan di dalam kendil.
Kapolsek Wonokromo, Kompol Eko Aprianto, mengatakan penemuan tersebut bermula saat pria berinisial S, 48 tahun, melihat seorang laki-laki membuang sesuatu di dalam kendil dengan gerak-gerik mencurigakan.
"Jadi hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 sekitar jam 16.00, S diberitahu oleh SU bahwa ada seorang laki-laki yang membuang sesuatu dalam kendil ke tepi saluran Pulo Wonokromo," ujarnya, Rabu (1/7).
Karena penasaran, S kemudian mendatangi lokasi untuk memeriksa isi kendil tersebut. Dia mengaku awalnya mengira benda yang dibuang hanyalah sampah, sehingga tidak langsung melaporkannya kepada pihak berwenang.
"Saat diperiksa ke pinggir saluran Pulo Wonokromo, kendil tersebut sudah dalam kondisi pecah, dan ternyata yang di dalam kendil tersebut adalah mayat bayi berjenis kelamin laki-laki," imbuh dia.
Penemuan tersebut kemudian dilaporkan S ke polisi. Tak lama kemudian, jajaran Polsek Wonokromo dan Tim Inafis Polrestabes Surabaya mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
"Hasil olah TKP, mayat bayi laki-laki ditemukan di pinggir sungai belakang rumah Jl. Pulo Wonokromo No. 310. Saat ditemukan, tubuh mayat bayi agak kebiruan dengan tali pusat yang masih menempel," terang Kompol Eko.
Berdasar pemeriksaan awal di lokasi, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi lantas mengamankan kendil yang diduga digunakan sebagai tempat membuang bayi.
Hingga kini, kepolisian masih mendalami kasus penemuan jasad bayi laki-laki di saluran air Jalan Pulo Wonokromo. Termasuk menyelidiki identitas dari sosok laki-laki misterius yang membuang bayi tersebut.
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas