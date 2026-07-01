Kronologi Penemuan Jasad Bayi Laki-Laki di Surabaya, Tali Pusar Masih Menempel

JawaPos.com - Jasad bayi laki-laki ditemukan di pinggir saluran air Jalan Pulo Wonokromo, Surabaya, Selasa malam (30/6). Bayi yang masih bertali pusar itu sempat dikira sampah karena disimpan di dalam kendil.

Kapolsek Wonokromo, Kompol Eko Aprianto, mengatakan penemuan tersebut bermula saat pria berinisial S, 48 tahun, melihat seorang laki-laki membuang sesuatu di dalam kendil dengan gerak-gerik mencurigakan.

"Jadi hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 sekitar jam 16.00, S diberitahu oleh SU bahwa ada seorang laki-laki yang membuang sesuatu dalam kendil ke tepi saluran Pulo Wonokromo," ujarnya, Rabu (1/7).

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Karena penasaran, S kemudian mendatangi lokasi untuk memeriksa isi kendil tersebut. Dia mengaku awalnya mengira benda yang dibuang hanyalah sampah, sehingga tidak langsung melaporkannya kepada pihak berwenang.

"Saat diperiksa ke pinggir saluran Pulo Wonokromo, kendil tersebut sudah dalam kondisi pecah, dan ternyata yang di dalam kendil tersebut adalah mayat bayi berjenis kelamin laki-laki," imbuh dia.

Penemuan tersebut kemudian dilaporkan S ke polisi. Tak lama kemudian, jajaran Polsek Wonokromo dan Tim Inafis Polrestabes Surabaya mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Hasil olah TKP, mayat bayi laki-laki ditemukan di pinggir sungai belakang rumah Jl. Pulo Wonokromo No. 310. Saat ditemukan, tubuh mayat bayi agak kebiruan dengan tali pusat yang masih menempel," terang Kompol Eko.

Berdasar pemeriksaan awal di lokasi, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi lantas mengamankan kendil yang diduga digunakan sebagai tempat membuang bayi.