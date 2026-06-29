Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Novia Herawati
Selasa, 30 Juni 2026 | 02.46 WIB

Kasus ASN Bangkalan Tewas di Bandara Juanda, Keluarga Klaim Sudah Tahu Identitas Pria Misterius

Sosok pria bermasker yang terekam CCTV datang bersama ASN Bangkalan, sebelum ditemukan tewas dalam mobil di area parkir T1 Bandara Juanda. (Istimewa) - Image

Sosok pria bermasker yang terekam CCTV datang bersama ASN Bangkalan, sebelum ditemukan tewas dalam mobil di area parkir T1 Bandara Juanda. (Istimewa)

JawaPos.com - Kasus kematian seorang perempuan ASN Pemkab Bangkalan yang ditemukan dalam mobil di area Bandara Internasional Juanda, Rabu (24/6) lalu, masih meninggalkan misteri. 

Hingga kini, polisi belum juga mengungkap siapa sosok pria misterius yang terekam CCTV datang bersama korban ke Bandara Juanda. Sementara keluarga korban mengklaim mengetahui sosok tersebut. 

"Identitasnya sudah saya kantongi. Kami harus berhati-hati dan menunggu proses penyelidikan dari kepolisian,” ujar Kuasa hukum keluarga korban, Risang Bima Wijaya, dikutip dari Jawa Pos Radar Sidoarjo, Senin (29/6). 

Berdasarkan foto yang diterima JawaPos.com, tampak seorang pria duduk di kursi kemudi mobil. Pria tersebut mengenakan masker berwarna abu-abu yang menutupi hidung dan mulutnya.

Pria berkacamata itu mengenakan kaus lengan pendek berwarna gelap biru tua dengan aksen garis merah dan putih di bagian tengah. Tangan kiri pria tersebut memegang setir mobil dan terlihat mengenakan jam tangan 

Sementara tangan kanannya menjulur ke luar melalui jendela mobil yang terbuka. Ia tampak menoleh ke arah kanan, ke arah kamera CCTV gate parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, yang merekam gambar ini.

Risang menyebut pria misterius dalam rekaman itu merupakan sosok yang sedang dicari polisi. Meski mengklaim sudah mengetahui identitas terduga pelaku, keluarga memilih bungkap dan menghargai proses penyelidikan polisi. 

“Itu terduga pelakunya. Kami berharap kepolisian dapat segera menyampaikan perkembangan penyelidikan kepada masyarakat dalam waktu dekat, kami dari pihak keluarga mendukung penuh," imbuhnya. 

Kronologi Singkat

Nama Ruly Yunis Setiawati, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan, menjadi perbincangan setelah ditemukan tewas dalam mobil di Bandara Internasional Juanda. 

Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang driver taxi online, Rabu siang (24/6). Kecurigaan muncul setelah ia mencium bau menyengat dan mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil Toyota Kijang Innova

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

3

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

4

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

5

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

6

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

7

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

8

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore