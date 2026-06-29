Kasus ASN Bangkalan Tewas di Bandara Juanda, Keluarga Klaim Sudah Tahu Identitas Pria Misterius

Sosok pria bermasker yang terekam CCTV datang bersama ASN Bangkalan, sebelum ditemukan tewas dalam mobil di area parkir T1 Bandara Juanda. (Istimewa)
JawaPos.com - Kasus kematian seorang perempuan ASN Pemkab Bangkalan yang ditemukan dalam mobil di area Bandara Internasional Juanda, Rabu (24/6) lalu, masih meninggalkan misteri.
Hingga kini, polisi belum juga mengungkap siapa sosok pria misterius yang terekam CCTV datang bersama korban ke Bandara Juanda. Sementara keluarga korban mengklaim mengetahui sosok tersebut.
"Identitasnya sudah saya kantongi. Kami harus berhati-hati dan menunggu proses penyelidikan dari kepolisian,” ujar Kuasa hukum keluarga korban, Risang Bima Wijaya, dikutip dari Jawa Pos Radar Sidoarjo, Senin (29/6).
Berdasarkan foto yang diterima JawaPos.com, tampak seorang pria duduk di kursi kemudi mobil. Pria tersebut mengenakan masker berwarna abu-abu yang menutupi hidung dan mulutnya.
Pria berkacamata itu mengenakan kaus lengan pendek berwarna gelap biru tua dengan aksen garis merah dan putih di bagian tengah. Tangan kiri pria tersebut memegang setir mobil dan terlihat mengenakan jam tangan
Sementara tangan kanannya menjulur ke luar melalui jendela mobil yang terbuka. Ia tampak menoleh ke arah kanan, ke arah kamera CCTV gate parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, yang merekam gambar ini.
Risang menyebut pria misterius dalam rekaman itu merupakan sosok yang sedang dicari polisi. Meski mengklaim sudah mengetahui identitas terduga pelaku, keluarga memilih bungkap dan menghargai proses penyelidikan polisi.
“Itu terduga pelakunya. Kami berharap kepolisian dapat segera menyampaikan perkembangan penyelidikan kepada masyarakat dalam waktu dekat, kami dari pihak keluarga mendukung penuh," imbuhnya.
Nama Ruly Yunis Setiawati, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan, menjadi perbincangan setelah ditemukan tewas dalam mobil di Bandara Internasional Juanda.
Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang driver taxi online, Rabu siang (24/6). Kecurigaan muncul setelah ia mencium bau menyengat dan mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil Toyota Kijang Innova.
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