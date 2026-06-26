ASN Bangkalan yang Ditemukan Tewas dalam Mobil di Bandara Juanda Diduga Mati Lemas

JawaPos.com - Hasil sementara autopsi mengungkap perempuan ASN Pemkab Bangkalan yang ditemukan tewas di dalam mobil di Bandara Juanda, Rabu (24/6) diduga meninggal akibat mati lemas (asfiksia).

Katim Humas Rumkit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong, AKBP Ni Made Wiatini mengatakan hasil pemeriksaan luar ditemukan sejumlah tanda yang mengarah pada dugaan kematian akibat mati lemas atau asfiksia.

“Pada pemeriksaan luar juga ditemukan luka robek pada cuping telinga kiri (korban) akibat kekerasan benda tumpul," tutur AKBP Made, dikutip dari Jawa Pos Radar Sidoarjo pada Jumat (26/6).

Selain luka tersebut, tim forensik menemukan pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata dan kebiruan pada bibir. AKBP Made menyebut tanda-tanda ini lazim ditemukan pada kasus asfiksia.

“Pada pemeriksaan dalam, lidah, epiglotis, dinding lambung, dan saluran napas atas tampak berwarna merah kehitaman. Selain itu ditemukan tanda-tanda pembusukan pada seluruh organ tubuh,” imbuhnya.

Meski ditemukan luka akibat benda tumpul di telinga korban, tim forensik belum memastikan hubungannya dengan penyebab kematian. Kepastian masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jawa Timur.

“Sejumlah sampel sudah kami kirim ke laboratorium forensik Polda Jatim, seperti ginjal kanan dan kiri, lambung, serta kuku jari telunjuk kanan dan kiri. Hasil pemeriksaan diperkirakan keluar sekitar 1 minggu ke depan," pungkasnya.

Kronologi singkat Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang driver taxi online, Rabu siang (24/6). Kecurigaan muncul setelah ia mencium bau menyengat dan mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil Toyota Kijang Innova.

Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, mobil dengan nopol M 1090 GP tersebut masuk ke area parkir Terminal 1 Bandara Juanda sejak Sabtu sore (20/6). Mobil itu tak pernah keluar lagi hingga ditemukan jasad perempuan.