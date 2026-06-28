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Novia Herawati
Senin, 29 Juni 2026 | 06.00 WIB

Polisi Sebut 6 Demonstran Aksi #IndonesiaSekarat di Surabaya Positif Narkoba

Petugas kepolisian menangkap sejumlah demonstran yang diduga melakukan tindakan kerusuhan dalam aksi #Indonesia Sekarat di depan Gedung Negera Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/6). (Riana Setiawan/ Jawa Pos) - Image

Petugas kepolisian menangkap sejumlah demonstran yang diduga melakukan tindakan kerusuhan dalam aksi #Indonesia Sekarat di depan Gedung Negera Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/6). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Polrestabes Surabaya menyatakan 6 demonstran yang diamankan usai kericuhan aksi #IndonesiaSekarat di depan Gedung Negara Grahadi pada Jumat malam (26/6), positif narkoba. 

Hal tersebut disampaikan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan kepada awak media di Mapolrestabes Surabaya, Minggu (26/6).

"Ada enam orang (demonstran Aksi #IndonesiaSekarat) yang saat ini kita proses karena dari hasil pemeriksaan urin, mereka terbukti menggunakan narkoba (metamfetamin)," tuturnya.

Enam demonstran tersebut, di antaranya M.R., seorang kuli berusia 32 tahun yang tinggal di Jalan Tambak Gringsing Baru, Surabaya. Hasil tes urine menunjukkan ia positif metamfetamin.

Selain itu, ada M.I., juru parkir berusia 32 tahun yang berdomisili di Tambak Gringsing Baru, Surabaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan urine, ia juga dinyatakan positif metamfetamin.

Kemudian A.F., karyawan pabrik berusia 24 tahun asal Kebalen Kulon, Surabaya, serta M.Z., pekerja swasta berusia 18 tahun yang tinggal di Jalan Perlis Selatan, Surabaya. Hasil tes urine keduanya menunjukkan positif metamfetamin. 

Ada pula A.D., pekerja swasta berusia 15 tahun asal Jalan Jagalan, Surabaya, dan F.K.A., pengangguran 24 tahun yang tinggal di Kalisosok, Surabaya. Polisi menyatakan hasil tes urine mereka positif metamfetamin.

"Keenam orang tersebut positif narkoba setelah di cek oleh Dokkes Polrestabes Surabaya. Saat ini kita kerja sama dengan BNN Surabaya untuk melakukan assesment," pungkas Kombes Pol Luthfie. 

Kronologi singkat

Aksi demonstrasi bertajuk #IndonesiaSekarat awalnya berjalan damai. Ratusan massa yang menamakan diri dari Front Anti Kapitalisme, berorasi secara bergiliran, melakukan teatrikal dan baca puisi. 

Editor: Sabik Aji Taufan
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