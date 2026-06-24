350 Jamaah Haji Indonesia Wafat di Tanah Suci, Masa Pasca Armuzna Jadi Pekerjaan Rumah

Jamaah haji berjalan kembali ke tenda di Mina usai melontar Jumrah Aqabah di Jamarat pada 27 Mei lalu. Fase Mina menjadi yang terberat selama puncak haji. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Jumlah jamaah haji yang wafat di tanah suci tahun ini diperkirakan turun cukup signifikan dibandingkan tahun lalu.
Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan, hingga 22 Juni lalu tercatat sedikitnya ada 350 jamaah haji Indonesia yang wafat di tanah suci.
Meski masa layanan haji masih tersisa sepekan lagi, namun diperkirakan angka wafatnya jamaah turun signifikan, setidaknya dibandingkan dengan dua musim haji terakhir.
Sebagai perbandingan, pada musim haji 2024 lalu tercatat ada 461 jamaah haji Indonesia yang wafat di tanah suci.
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Kemudian, sepanjang masa operasional haji 2025, ada 447 jamaah haji yang wafat di tanah suci, baik Madinah maupun Makkah.
Meski demikian, bagi Irfan, angka wafatnya jamaah tahun ini tetap perlu perhatian serius dan evaluasi khusus. Terutama dalam hal istithaah kesehatan.
“Ke depan, penerapan istithaah kesehatan akan diperketat dan standarnya harus diterapkan secara seragam di seluruh daerah,” ujarnya saat menyambut kepulangan jamaah haji daerah Kerja Makkah di Bandara Soekarno Hatta, Selasa (23/6).
Apalagi, hingga saat ini masih ada 121 jamaah yang menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi karena berbagai kondisi medis.
Para jamaah haji itu baru akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis.Baca Juga: Layanan Jamaah Haji Indonesia di Makkah Resmi Berakhir, Seluruh Jamaah Bergeser ke Madinah
Menurut Irfan, masih terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penetapan istithaah kesehatan di sejumlah daerah.
Karena itu, Kemenhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jamaah haji menjalani pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama.
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