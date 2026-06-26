Terekam CCTV, Siapa Pria Bermasker yang Bersama ASN Bangkalan di Bandara Juanda?

JawaPos.com - Kematian seorang ASN Pemkab Bangkalan di dalam sebuah mobil yang terparkir di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo pada Rabu (24/6), masih meninggalkan misteri.
Korban bernama Ruly Yunis Setiawati, perempuan, 50 tahun, warga Desa Mlajah. Ia diketahui menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan.
Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang driver taxi online. Kecurigaan muncul setelah ia mencium bau menyengat dan mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil tersebut.
Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, mobil dengan nopol M 1090 GP tersebut masuk ke area parkir Terminal 1 Bandara Juanda sejak Sabtu sore (20/6). Mobil itu tak pernah keluar lagi hingga ditemukan jasad perempuan.
Kejanggalan mulai terendus ketika rekaman CCTV yang menunjukan korban tidak datang seorang diri. Saat memasuki kawasan bandara, mobil dikemudikan seorang pria bermasker dan satu orang lagi berada di kursi penumpang.
Berdasarkan foto yang diterima JawaPos.com, tampak seorang pria duduk di kursi kemudi mobil. Pria tersebut mengenakan masker berwarna abu-abu yang menutupi hidung dan mulutnya.
Pria berkacamata itu mengenakan kaus lengan pendek berwarna gelap biru tua dengan aksen garis merah dan putih di bagian tengah. Tangan kiri pria tersebut memegang setir mobil dan terlihat mengenakan jam tangan
Sementara tangan kanannya menjulur ke luar melalui jendela mobil yang terbuka. Ia tampak menoleh ke arah kanan, ke arah kamera CCTV gate parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, yang merekam gambar ini.
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Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, AKP Siko Sesario Putra Suma mengatakan proses penyelidikan masih berlangsung, sehingga ia belum bisa berkomentar tentang sosok pria yang datang bersama korban.
“Terkait informasi yang berkembang, saat ini masih didalami. Kami belum bisa memberikan kesimpulan karena seluruh fakta masih dalam proses pendalaman," ujarnya dikutip dari Jawa Pos Radar Sidoarjo, Jumat (26/6).
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