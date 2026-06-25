Hilang Kontak Sejak Senin, Sekretaris DPRKP Bangkalan Ditemukan Meninggal dalam Mobil di Bandara Juanda

Tim SAR berusaha mengevakuasi jasad perempuan yang terjebak dalam mobil di parkiran Bandara Juanda, Sidoarjo, Rabu (24/6). (Humas Basarnas Surabaya)

JawaPos.com - Perempuan yang ditemukan meninggal di dalam mobil Toyota Innova di area parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Rabu (24/6), ternyata merupakan ASN di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Korban bernama Ruly Yunis Setiawati, perempuan, 50 tahun, warga Desa Mlajah. Ia diketahui menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan.

Kepala Dinas PRKP Kabupaten Bangkalan, Akhmad Roniyun Hamid membenarkan bahwa mobil dinas berpelat merah dengan nomor polisi M 1090 GP, yang terparkir di Bandara Juanda adalah fasilitas yang digunakan sekretaris.

”Kalau penyebabnya saya tidak tahu, yang jelas sejak Senin (22/6) yang bersangkutan (RY) sudah tidak bisa dihubungi (dan tidak masuk kerja),” ujarnya, dikutip dari Jawa Pos Radar Madura, Kamis (25/6).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, mobil dengan nopol M 1090 GP (asal Pulau Madura) tersebut masuk ke area parkir Terminal 1 Bandara Juanda sejak Sabtu sore (20/6) dan tak pernah keluar lagi.

Rekaman CCTV dan data parkir mengungkap korban tidak datang seorang diri. Saat kendaraan memasuki kawasan bandara, mobil dikemudikan seorang pria bermasker dan satu orang lagi berada di kursi penumpang.

Mengenai hal tersebut, Akhmad Roniyun meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi. ”Saya tidak bisa memastikan, sebaiknya tunggu hasil otopsi dan penyelidikan dari aparat kepolisian,” pintanya

Evakuasi Korban Berlangsung Dramatis Proses evakuasi jasad seorang perempuan yang ditemukan di dalam mobil Toyota Kijang Innova di area parkir T1 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo pada Rabu siang (24/6), berlangsung dramatis.

Untuk mengevakuasi korban, tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Surabaya terpaksa memecahkan kaca mobil agar dapat membuka akses dan mengevakuasi jasad korban yang sudah membengkak.

"Dengan peralatan vehicle accident rescue (VAR), satu tim rescue berangkat ke Bandara Juanda. Jenazah perempuan kami evakuasi dari bangku penumpang bagian depan" tutur Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit.

Temuan ini bermula dari seorang driver taxi online yang mencium bau menyengat, lalu mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil tersebut. Jasad berada di kursi penumpang depan sebelah kiri.

Di lokasi, Tim SAR berkoordinasi dengan pihak Satgaspam Bandara, personil InJourney, dan Avsec Bandara Juanda. Sementara tim Inafis Polda Jatim dan Polsek Sedati melakukan olah TKP, serta mengamankan barang bukti.