Jasad Perempuan Ditemukan di Mobil Pelat Merah yang Terparkir di Bandara Juanda

Ilustrasi jenazah. (JawaPos)
JawaPos.com - Masyarakat digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di dalam mobil Toyota Kijang Innova berwarna hitam, yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Rabu (24/6).
General Manager Bandara Internasional Juandan, Muhammad Tohir membenarkan adanya temuan jasad seorang perempuan di dalam mobil yang terparkir di pelataran parkir kendaraan Terminal 1 Bandara Juanda.
"Manajemen Bandara Juanda membenarkan adanya penemuan seorang wanita yang meninggal di area parkir Terminal 1 Bandara Juanda pada 24 Juni 2026 pukul 11.30 WIB," ucap Tohir dalam keterangannya, Rabu (24/6).
Tohir mengatakan bahwa jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Bhayangkara, Sidoarjo, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini, identitas korban masih misteri dan belum diketahui pasti.
"Tim Satgaspam dan pihak Kepolisian sedang menangani kejadian tersebut dan melakukan investigasi selanjutnya. Manajemen Bandara Juanda mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan pihak berwajib," tegasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, jasad tersebut ditemukan di dalam mobil dengan pelat merah dengan nopol M 1090 GP (asal Pulau Madura). Pelat merah artinya kendaraan tersebut milik instansi pemerintah.
Dari data parkir, mobil tersebut masuk ke area parkir Terminal 1 Bandara Juanda sejak Sabtu (20/6). Kendaraan tersebut belum pernah keluar hingga akhirnya ditemukan jasad seorang perempuan di dalamnya.
Korban ditemukan di kursi penumpang depan sebelah kiri dalam kondisi bersimbah darah. Keberadaan korban diketahui setelah adanya darah mengalir di sekitar mobil tersebut, yang membuat warga dan petugas bandara curiga.
JawaPos.com berusaha menghubungi Kapolsek Sedati, Iptu Masyita Dian Sugianto untuk menanyakan identitas korban dan kronologi, namun hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan belum memberikan respons.
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