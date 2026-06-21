International Yoga Day 2026: Shukriya Foods Dorong Pola Makan Sehat Lewat Produk Pangan Berkualitas

JawaPos.com – Dalam peringatan International Yoga Day yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar India di Jakarta dan Konsulat India di Surabaya, Pradeep Sainani, CEO Shukriya Foods (PT Mega Guna Sahari), menyampaikan bahwa Shukriya Foods turut berpartisipasi sebagai sponsor karena memiliki visi yang sejalan dengan gaya hidup sehat yang diusung melalui yoga.

Menurut Pradeep, Minggu (21/6), di Surabaya, menyampaikan Shukriya Foods dikembangkan dengan fokus pada kesehatan. Salah satunya adalah bahan olahan pangan dengan kadar gula rendah yang telah melalui pengujian dan dinyatakan memenuhi standar yang berlaku.

"Kami mengikuti event ini karena menggunakan bahan yang sangat berkaitan dengan pola hidup sehat. Shukriya Foods memang diarahkan untuk mendukung kesehatan masyarakat," ujarnya.

Shukriya Foods menghadirkan berbagai bahan olahan pangan, mulai dari tiga varian kismis impor hingga beras Basmati asli India. Selain itu, juga ada empat varian beras racikan untuk nasi kebuli dan biryani yang praktis dimasak menggunakan rice cooker.

"Bahan olahan pangan ini dapat matang dalam waktu sekitar 15 menit dan cukup untuk dikonsumsi satu keluarga berisi empat orang. Harganya pun sangat terjangkau," jelas Pradip.

Dalam waktu dekat, Shukriya Foods juga akan memperkenalkan minyak zaitun murni asal Tunisia. Produk tersebut diklaim memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan berbagai merek yang telah lebih dahulu hadir di pasar Indonesia.

Saat ini produk Shukriya Foods telah tersedia di lebih dari 25 jaringan supermarket, termasuk Lotte Mart, Hypermart, dan Super Indo, serta dapat ditemukan di berbagai toko India dan platform penjualan daring.

Pradeep kembali menjelaskan bahwa beras Basmati yang diimpor langsung dari India tidak hanya cocok untuk hidangan khas seperti nasi kebuli, tetapi juga dapat dikonsumsi sebagai nasi putih sehari-hari.

Menurutnya, beras Basmati memiliki karakteristik yang mendukung pola makan sehat karena memberikan rasa kenyang lebih lama dan menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menerapkan pola konsumsi lebih baik.