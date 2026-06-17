118 Tahun Lelang Indonesia, DJKN Jawa Timur Ajak Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik Melek Lelang Resmi

Kanwil DJKN Jawa Timur bersama KPKNL Surabaya menggelar program Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Gresik dalam rangka memperingati 118 tahun lelang Indonesia. (KPKNL Surabaya)
JawaPos.com — Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur menggandeng KPKNL Surabaya menggelar program “Kanwil DJKN Jawa Timur Goes to Campus” di Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG), Rabu (17/6/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “118 Tahun Lelang Indonesia: Membangun Literasi Lelang bagi Generasi Muda” ini menjadi upaya mengenalkan sistem lelang resmi kepada mahasiswa sekaligus meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap pengelolaan kekayaan negara.
Program edukatif tersebut berlangsung di Hall Sang Pencerah Universitas Muhammadiyah Gresik mulai pukul 14.00 WIB.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan 118 tahun perjalanan lelang di Indonesia yang terus berkembang sebagai instrumen penting dalam perekonomian nasional.
Mengapa Literasi Lelang Penting bagi Generasi Muda?
Literasi lelang dinilai penting karena masih banyak masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, yang belum memahami mekanisme lelang resmi yang diselenggarakan negara.
Padahal, lelang menjadi salah satu sarana transaksi yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Melalui kegiatan Goes to Campus ini, Kanwil DJKN Jawa Timur berupaya memperkenalkan fungsi dan manfaat lelang kepada generasi muda sejak dini.
Langkah tersebut diharapkan mampu membangun pemahaman yang lebih baik mengenai peran lelang dalam pengelolaan aset negara maupun aktivitas ekonomi masyarakat.
Acara dibuka dengan sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik, Prof. Dr. Khoirul Anwar, M.Pd.
Kehadiran program literasi keuangan negara di lingkungan kampus mendapat sambutan positif sebagai bagian dari penguatan wawasan mahasiswa terhadap kebijakan dan layanan publik.
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