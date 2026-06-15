Pedagang Asongan Turut Berorasi di Aksi Kamisan Surabaya: MBG Dikorupsi, Cari Uang Rp100 Ribu Sehari Susah Sekali!

JawaPos.com - Tak hanya kelompok sipil dan mahasiswa, pedagang asongan di Kota Surabaya juga turut bersuara dalam Aksi Kamisan yang digelar di Taman Apsari, depan Gedung Negara Grahadi, Senin (15/6).
Salah satunya, Nyono. Pria paruh baya tersebut awalnya datang untuk mencari rezeki dengan menjual lumpia kepada peserta aksi. Namun, ia akhirnya turut menyampaikan kegelisahan dan keluhannya lewat orasi.
Ketika diberi mikrofon oleh peserta aksi, pria berpakaian kaos kuning cerah itu dengan suara lantang memanjatkan harapan, agar Presiden Prabowo memahami kondisi dan kesulitan yang dihadapi masyarakat kecil.
"Ya Allah mugo-mugo (semoga) Presiden Prabowo ngerti nasibe rakyat cilik iki (nasibnya masyarakat kecil ini)," ujar Nyono dengan lantang, diikuti riuh tepuk tangan dari peserta aksi.
Ia mengaku mencari penghasilan sebesar Rp 100 ribu per hari kini terasa sangat sulit. Kenaikan harga bahan pokok dan BBM, menurutnya, semakin mencekik kehidupan masyarakat kecil seperti dirinya.
Nyono juga kecewa dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mempertanyakan manfaat program tersebut, terlebih setelah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang membuat kepercayaannya memudar.
“Yang jelas kecewa MBG dikorupsi. Terus jualan kaya kita ini gimana (nasibnya). Nyari uang Rp 100 ribu susah banget, Sehat-sehat ya Allah, semoga Prabowo mengerti nasibnya masyarakat kecil,” imbuhnya lirih.
Aksi Kamisan Surabaya hari ini, Senin (15/6) berlangsung lebih ramai dari biasanya. Ratusan massa dari berbagai elemen sipil dan mahasiswa turun untuk menyuarakan kekecewaan mereka atas kondisi Indonesia.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!