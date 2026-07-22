Italia Berupaya Merekrut Pep Guardiola sebagai Pelatih Kepala Tim Nasional

JawaPos.com – Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) dikabarkan mengincar Pep Guardiola sebagai pelatih kepala tim nasional Italia berikutnya.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (22/7), Upaya tersebut ditandai dengan pertemuan antara Guardiola, Paolo Maldini, dan Leonardo di Barcelona untuk membahas peluang kerja sama.

Pembicaraan yang berlangsung cukup lama itu semakin memunculkan spekulasi mengenai masa depan pelatih asal Spanyol tersebut.

FIGC menempatkan Guardiola sebagai kandidat utama untuk memimpin Azzurri dalam membangun kembali kekuatan tim nasional. Keputusan itu diambil setelah Italia menjalani siklus internasional yang dinilai kurang memuaskan.

Reputasi Guardiola sebagai salah satu pelatih terbaik dunia menjadi alasan utama ketertarikan federasi tersebut.

Meski demikian, peluang Italia merekrut Guardiola masih menghadapi kendala besar karena sang pelatih sedang menikmati masa cuti dari dunia kepelatihan.

Guardiola sebelumnya menyatakan ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga serta menikmati kehidupan di luar sepak bola. Ia juga menegaskan belum memiliki keinginan untuk kembali melatih dalam waktu dekat.

Selain Guardiola, FIGC juga mempertimbangkan sejumlah nama lain sebagai alternatif pelatih tim nasional Italia. Roberto Mancini, Andrea Pirlo, dan Antonio Conte disebut masuk dalam daftar kandidat yang sedang dievaluasi.