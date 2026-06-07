Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Senin, 8 Juni 2026 | 06.16 WIB

Mau Pindah Domisili atau Balik Nama Motor? Simak Cara Cabut Berkas yang Benar

Ilustrasi mengurus administrasi kendaraan bermotor di Samsat. (Juliana Christy/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi mengurus administrasi kendaraan bermotor di Samsat. (Juliana Christy/Jawa Pos)

JawaPos.com - Mengurus cabut berkas motor sering dianggap rumit karena melibatkan sejumlah dokumen dan tahapan administrasi. Padahal, jika seluruh persyaratan sudah disiapkan sejak awal, prosesnya bisa berjalan lebih lancar tanpa harus bolak-balik ke kantor Samsat.

Cabut berkas biasanya dilakukan ketika kendaraan akan dipindahkan ke daerah lain atau saat terjadi pergantian kepemilikan karena jual beli. Agar prosesnya tidak membingungkan, berikut langkah-langkah yang perlu kamu lakukan dari awal hingga kendaraan resmi terdaftar di wilayah baru seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Lengkapi Seluruh Dokumen yang Dibutuhkan

Sebelum datang ke Samsat, pastikan semua dokumen penting sudah tersedia. Kelengkapan berkas menjadi syarat utama agar pengajuan mutasi kendaraan dapat diproses oleh petugas.

Dokumen yang perlu kamu siapkan meliputi KTP asli beserta fotokopinya, STNK asli dan salinan fotokopi, serta BPKB asli berikut fotokopinya. Jika proses dilakukan karena jual beli kendaraan, siapkan juga kuitansi atau bukti transaksi sebagai pendukung administrasi.

Selain itu, jangan lupa membawa map untuk menyimpan seluruh dokumen agar tetap rapi dan mudah diperiksa saat dibutuhkan.

2. Lakukan Pemeriksaan Fisik Kendaraan

Setelah dokumen lengkap, bawa motor ke Samsat tempat kendaraan terdaftar. Di lokasi tersebut, petugas akan melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan data kendaraan sesuai dengan dokumen yang dimiliki.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Wapres Gibran Laporkan LHKPN Senilai Rp 27,9 Miliar, Hartanya Didominasi Properti, punya Motor Jadul Tahun 1974 - Image
Politik

Wapres Gibran Laporkan LHKPN Senilai Rp 27,9 Miliar, Hartanya Didominasi Properti, punya Motor Jadul Tahun 1974

Selasa, 7 April 2026 | 02.23 WIB

11 Penyebab Knalpot Motor Nembak Saat Digas, Waspada tapi Jangan Panik - Image
Otomotif

11 Penyebab Knalpot Motor Nembak Saat Digas, Waspada tapi Jangan Panik

Kamis, 26 Maret 2026 | 17.22 WIB

Keuangan Semakin Stabil! 7 Shio Ini Diprediksi Bisa Membeli Mobil atau Motor Baru di Tahun Kuda Api 2026 - Image
Zodiak

Keuangan Semakin Stabil! 7 Shio Ini Diprediksi Bisa Membeli Mobil atau Motor Baru di Tahun Kuda Api 2026

Selasa, 10 Maret 2026 | 21.36 WIB

Terpopuler

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez - Image
1

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez

2

Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen

3

Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung

4

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

5

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

6

Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main

9

Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja

10

3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore