Cegah Jukir Nakal, Dishub Surabaya Tempel Foto Petugas di Rambu Parkir Digital

Dishub Surabaya menempel foto petugas di rambu parkir digital untuk memberantas praktek jukir liar. (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Upaya pemberantasan jukir liar terus dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya. Salah satunya dengan menempelkan foto petugas pada rambu parkir digital Tepi Jalan Umum (TJU).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, mengatakan pemasangan foto jukir merupakan bagian dari program digitalisasi parkir yang sedang dijalankan Pemkot Surabaya.
Pemasangan dilakukan melalui metode foto langsung petugas parkir resmi di lokasi. Foto tersebut kemudian dicetak dan ditempel pada rambu kawasan parkir digital (TJU), sehingga tidak ada lagi celah jukir liar.
"Kami memulai program digitalisasi parkir, termasuk di dalam rangkaiannya yaitu memberikan identitas lengkap berupa foto yang terpasang di rambu kawasan parkir digital, yaitu foto daripada jukirnya," ujar Trio, Selasa (3/6).
Untuk mempercepat pemasangan foto di setiap titik parkir digital, Dinas Perhubungan Kota Surabaya menerjunkan lima tim yang tersebar di wilayah Surabaya Timur, Utara, Pusat, Selatan, dan Barat.
"(Petugas) kami bagi di Surabaya Timur, Utara, Pusat, Selatan, serta Barat. Dengan tahapan, kami datang, kami identifikasi jukirnya, kami foto. Terus kami print, laminasi, setelah itu baru kami tempel," imbuhnya.
Trio menilai pemasangan foto petugas parkir pada rambu digital bertujuan memudahkan masyarakat melakukan pengawasan. Pengguna jasa parkir dapat memastikan identitas jukir di lapangan sesuai dengan yang tercantum.
"Jadi semua warga kota yang memarkirkan kendaraan atau sebagai pengguna jasa parkir atau retribusi parkir silakan bisa melihat di rambunya, apakah foto daripada petugas parkir atau jukir ini sesuai," seru Trio.
Dishub Surabaya menargetkan pemasangan foto petugas di seluruh lokasi parkir digital yang tersebar di Surabaya. Pemasangan akan dilakukan secara bertahap, serta menyasar 819 titik lokasi parkir digital TJU.
"Nantinya sebanyak 819 (lokasi parkir), kami akan running, kami akan push sampai dengan hari Sabtu. Kalaupun nanti Sabtu belum (selesai), maka akan kami lanjutkan Senin, kami targetkan selesai," pungkas Trio.
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