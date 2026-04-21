Ryandi Zahdomo
Rabu, 22 April 2026 | 01.48 WIB

Aksi Pungli Warnai Keberangkatan Haji Perdana dari Puspemkot Tangerang, Sopir Bus dan Jukir Liar Hampir Adu Jotos

Sopir bus pengangkut jamaah haji Tangerang, Banten, terlibat cekcok dengan jukir liar usai dimintai uang parkir, Selasa (21/4). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Suasana keberangkatan jamaah haji Kota Tangerang, Selasa (21/4), sempat memanas. Puluhan bus yang mengangkut para calon jemaah haji menuju asrama nyaris menjadi korban pungutan liar (pungli) di area Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang.

Seorang oknum juru parkir liar kedapatan memaksa sopir bus untuk membayar uang parkir sebesar Rp20 ribu per kendaraan. Aksi ini memicu ketegangan hingga nyaris terjadi adu jotos antara sopir dan pelaku. 

"Dia minta Rp20 ribu permobil," ujar salah satu sopir, Selasa (21/4).

Para sopir bus dengan tegas menolak permintaan tersebut, mengingat keberangkatan haji ini merupakan agenda resmi pemerintah. Beruntung, petugas Satpol PP sigap melerai pertikaian tersebut sebelum situasi meluas.

"Belom ada yang kasih. Maksa dia tadi minta sama kita. Kita panggil aja rame-rame yakan," ungkapnya.

Sejarah Baru Embarkasi Cipondoh

Terlepas dari insiden pungli tersebut, tahun 2026 mencatatkan momentum bersejarah bagi warga Kota Tangerang. Untuk pertama kalinya, seluruh rombongan haji diberangkatkan melalui embarkasi Grand El-Hajj di Cipondoh.

Pelaksana Tugas (Plt) Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Tangerang, Sahiyah, memastikan seluruh persiapan, dari sisi administrasi hingga kesehatan, berjalan lancar tanpa kendala berarti.

"Tahun ini juga menjadi sejarah bagi keberangkatan haji di Banten, khususnya Kota Tangerang, karena untuk perdana kalinya semua rombongan akan diberangkatkan melalui embarkasi Cipondoh," ujar Sahiyah.

Pihak Kemenhaj juga menjamin bahwa tidak ada perubahan jadwal untuk keberangkatan para jemaah.

