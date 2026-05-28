Vesak Festival Surabaya: Seniman Bali Sulap Anyaman Baja Jadi Diorama Buddha Transparan 

JawaPos.com - Diorama rupang Buddha raksasa transparan berdiri megah di Atrium Tunjungan Plaza 3, Surabaya. Instalasi setinggi 5,6 meter ini menyita perhatian pengunjung di tengah pusat perbelanjaan. Rupang ini bagian dari perayaan Vesak Festival 2026 peringatan Hari Raya Waisak 2570 BE (2026), serta memecahkan rekor MURI sebagai Diorama Buddha Transparan Terbesar Se-Indonesia.

Ketua Vesak Festival 2026, Clea Alvina, menjelaskan acara tersebut rutin digelar setiap tahun dengan menghadirkan pameran dan seni pertunjukan untuk mengenalkan nilai universal Buddhis kepada masyarakat umum.

Untuk diorama Buddha transparan, terinspirasi dari “Bhumisparsha Mudra”, yakni rupang Buddha dengan mudra tangan kanan menunjuk ke bumi, saat pertapa Gotama menghadapi Māra sebelum mencapai penerangan sempurna.

"Diorama ini dirancang menggunakan struktur jaring baja kawat anti karat yang dianyam dengan tinggi 5,6 m dan lebar 4,6 m. Alhamdulillah kembali meraih rekor MURI," ujar Clea di lokasi, Kamis (28/5).

Ia menyebut, rupang Buddha transparan tersebut digarap selama dua bulan. Young Buddhist Association (YBA) selaku penyelenggara Vesak Festival 2026 bekerjasama dengan sejumlah seniman dari Bali.

"Tahun ini keempat Vesak Festival dapat rekor MURI, namun itu bukan tujuan utama. Kita hanya ingin menjadi organisasi yang menyebarkan nilai-nilai Buddhisme secara universal, agar orang-orang bisa mengenal kita," imbuhnya.

Vesak Festival 2026 diselenggarakan selama lima hari pada 27 - 31 Mei 2026 di Atrium Tunjungan Plaza 3, Surabaya. Setelah dari Kota Pahlawan, Vesak Festival akan hadir di Jakarta pada 3 - 7 Juni 2026 mendatang.

Khusus tahun ini, Vesak Festival 2026 menghadirkan konsep berbeda melalui ruang interaktif “Experience Interbeing”. Ada diorama Pohon Bodhi yang mengajak pengunjung menuliskan harapan pada paper seed.

Paper seed berbentuk kertas benih tersebut kemudian digantung di Pohon Bodhi sebagai simbol doa dan niat baik. Seluruh paper seed yang terkumpul juga menjadi bagian dari program CSR Vesak Festival 2026.