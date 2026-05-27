Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Novia Herawati
Rabu, 27 Mei 2026 | 17.38 WIB

Lautan Manusia dan Gema Takbir Iringi Salat Iduladha 2026 di Masjid Al Akbar Surabaya

Puluhan ribu jemaah melaksanakan Salat Iduladha di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Rabu (27/5). (Novia Herawati/ JawaPos.com) - Image

Puluhan ribu jemaah melaksanakan Salat Iduladha di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Rabu (27/5). (Novia Herawati/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Langit Kota Pahlawan masih diselimuti mendung tipis dan matahari belum sepenuhnya muncul, ketika puluhan ribuan jemaah berdatangan dan memadati Masjid Nasional Al Akbar, Surabaya, Rabu (27/5).

Sejak selepas Subuh, derap langkah demi langkah jemaah mengalir menuju masjid terbesar kedua di Indonesia, setelah Masjid Istiqlal. Ruang utama hingga pelataran dipenuhi umat yang datang dari berbagai penjuru daerah.

Dari luar, bangunan masjid dua lantai dengan dominan warga biru kuning itu tampak seperti menyambut lautan manusia yang terus berdatangan: ada yang berjalan kaki, tak sedikit pula yang menggunakan kendaraan pribadi.

Memasuki ruang dalam, suasana berubah menjadi lebih hening namun tetap hangat. Ribuan jemaah laki-laki berjejer rapi dengan baju koko dan peci, bersiap mengikuti rangkaian ibadah.

Di sudut lain, ribuan jemaah perempuan membentangkan sajadah dengan warna dan motif yang beragam. Mukena berwarna lembut seperti putih, krem, hingga pastel menciptakan pemandangan yang menenangkan.

Gema takbir juga terus dikumandangkan panitia melalui pengeras suara, seolah mengajak para umat Islam untuk bergegas memenuhi sisi masjid untuk menunaikan Salat Iduladha 1447 Hijriah berjamaah.

Sekitar pukul 06.00 WIB, Shalat Iduladha dua rakaat dimulai. Suasana yang semula riuh oleh lantunan takbir perlahan berubah menjadi hening, hanya menyisakan gerakan salat serempak puluhan ribu jemaah yang hadir.

Salat Id dipimpin Imam Besar KH Abdul Hamid Abdullah. Sementara khutbah disampaikan Ketua Umum MUI Jatim, Prof. Abd. Halim Soebahar dengan tema "Belajar dari Keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk Membina Generasi Unggul".

Sebelum Shalat Id dimulai, Gubernur Khofifah menyampaikan sambutan singkat. Ia mengajak seluruh jemaah yang hadir untuk mendoakan jemaah haji dapat menjalankan ibadah di Tanah Suci, Makkah.

"Mari bersama-sama mendoakan saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, kekuatan, kekhusyukan dan kembali menjadi haji yang mabrur dan hajjah mabrurah," ujarnya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Niat Sholat Idul Adha Lengkap dengan Arab, Latin, dan Artinya untuk Imam dan Makmum - Image
Islami

Niat Sholat Idul Adha Lengkap dengan Arab, Latin, dan Artinya untuk Imam dan Makmum

Minggu, 24 Mei 2026 | 20.59 WIB

Terpopuler

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan - Image
1

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

2

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

3

Pemerintah Cabut Izin 2.231 Pengecer dan Distributor Pupuk Subsidi yang Rugikan Petani

4

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

5

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

6

Abu Janda Dilaporkan ke Polisi Oleh Ikatan Keluarga Minang Hari Ini, Buntut Sebut Sumbar 'Barbar' dan Intoleran

7

Orang yang Semakin Cantik Secara Fisik Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Mengadopsi 6 Kebiasaan Sehari-hari Ini Menurut Psikologi

8

Sebut Sumbar 'Barbar' dan Kristen Fobia, DPP IKM Siap Laporkan Abu Janda ke Mabes Polri Selasa Besok!

9

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

10

9 Mall Terbaik di Semarang, Selalu Jadi Andalan Wisatawan Saat Liburan Cari Hiburan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore