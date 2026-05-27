Lautan Manusia dan Gema Takbir Iringi Salat Iduladha 2026 di Masjid Al Akbar Surabaya

JawaPos.com - Langit Kota Pahlawan masih diselimuti mendung tipis dan matahari belum sepenuhnya muncul, ketika puluhan ribuan jemaah berdatangan dan memadati Masjid Nasional Al Akbar, Surabaya, Rabu (27/5).

Sejak selepas Subuh, derap langkah demi langkah jemaah mengalir menuju masjid terbesar kedua di Indonesia, setelah Masjid Istiqlal. Ruang utama hingga pelataran dipenuhi umat yang datang dari berbagai penjuru daerah.

Dari luar, bangunan masjid dua lantai dengan dominan warga biru kuning itu tampak seperti menyambut lautan manusia yang terus berdatangan: ada yang berjalan kaki, tak sedikit pula yang menggunakan kendaraan pribadi.

Memasuki ruang dalam, suasana berubah menjadi lebih hening namun tetap hangat. Ribuan jemaah laki-laki berjejer rapi dengan baju koko dan peci, bersiap mengikuti rangkaian ibadah.

Di sudut lain, ribuan jemaah perempuan membentangkan sajadah dengan warna dan motif yang beragam. Mukena berwarna lembut seperti putih, krem, hingga pastel menciptakan pemandangan yang menenangkan.

Gema takbir juga terus dikumandangkan panitia melalui pengeras suara, seolah mengajak para umat Islam untuk bergegas memenuhi sisi masjid untuk menunaikan Salat Iduladha 1447 Hijriah berjamaah.

Sekitar pukul 06.00 WIB, Shalat Iduladha dua rakaat dimulai. Suasana yang semula riuh oleh lantunan takbir perlahan berubah menjadi hening, hanya menyisakan gerakan salat serempak puluhan ribu jemaah yang hadir.

Salat Id dipimpin Imam Besar KH Abdul Hamid Abdullah. Sementara khutbah disampaikan Ketua Umum MUI Jatim, Prof. Abd. Halim Soebahar dengan tema "Belajar dari Keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk Membina Generasi Unggul".

Sebelum Shalat Id dimulai, Gubernur Khofifah menyampaikan sambutan singkat. Ia mengajak seluruh jemaah yang hadir untuk mendoakan jemaah haji dapat menjalankan ibadah di Tanah Suci, Makkah.