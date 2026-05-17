600 Pelari Jadi Saksi! SMA Al-Hikmah Surabaya Sulap Ajang Lari Jadi Arena Dakwah di Astec Run Festival 2026

JawaPos.com — Sebanyak 621 pelari memadati kawasan Grand City Mall Surabaya dalam gelaran Astec Run Festival 2026 yang diadakan OSIS SMA Al-Hikmah Surabaya, Minggu (17/5/2026). Ajang lari sejauh 5 kilometer ini tidak hanya menghadirkan semangat olahraga, tetapi juga membawa konsep religi yang jarang ditemui dalam event lari di Surabaya.

Festival perdana tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan energi positif melalui aktivitas sehat yang dibalut nilai spiritualitas.

Suasana berbeda langsung terasa sejak pagi ketika ratusan peserta hadir dengan outfit olahraga yang tetap menyesuaikan nilai-nilai Islami.

Konsep Lari Religi Jadi Daya Tarik Utama Astec Run Festival 2026 hadir sebagai bagian dari Sport Technology Education Competition yang digagas OSIS SMA Al-Hikmah Surabaya.

Event ini dirancang bukan sekadar lomba lari biasa, melainkan sarana membangun karakter generasi muda yang sehat secara fisik dan spiritual.

Konsep religi menjadi identitas utama festival tersebut. Para peserta diajak tetap menjaga nilai-nilai keislaman saat berolahraga, termasuk dalam cara berpakaian selama mengikuti lomba.

Kepala Sekolah SMA Al-Hikmah Surabaya, Ansari Setyo Prabowo, menilai olahraga bisa menjadi media dakwah yang dekat dengan anak muda.

Karena itu, pihak sekolah ingin menghadirkan atmosfer kompetisi yang tetap mencerminkan identitas sekolah Islam.