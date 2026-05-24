Diduga Persaingan Usaha, Dua Pegawai Kios Ayam di Malang jadi Korban Pembacokan

Ilustrasi kasus pembacokan.
JawaPos.com - Warga Kota Malang dihebohkan dengan aksi pembacokan terhadap dua pedagang kios ayam segar di Jalan Danau Jonge, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang pada Sabtu kemarin (23/5).
Peristiwa berdarah itu langsung menyita perhatian masyarakat. Pelaku diduga sesama pedagang ayam. Namun hingga kini belum diketahui pasti motif dari kejadian itu, apakah berkaitan dengan persaingan usaha atau bukan.
Usai kejadian, kondisi kios yang tampak porak-poranda viral di media sosial. Dalam rekaman singkat yang beredar, papan nama hingga meja terlihat rusak, barang dagangan berceceran di lantai, dan garis polisi membentang di lokasi.
Salah satu saksi mata, Suparto, yang merupakan pedagang toko sembako di dekat lokasi kejadian, mengaku sempat mendengar suara keributan dari arah kios ayam sebelum akhirnya keluar untuk mengecek situasi.
Dia mendapati seorang laki-laki membawa senjata tajam berjenis parang. Suparto yang ada di lokasi mencoba melerai dan menanyakan penyebab keributan. Pelaku mengaku persoalan dipicu persaingan usaha antarpedagang ayam.
"Pelaku bilang, dulu sebelum ada lapak ini dagangannya ramai. Sejak ada lapak baru, kios Ayam Segar Tumpang, kiosnya semakin sepi," tutur Suparto, menirukan ucapan pelaku, dikutip dari Jawa Pos Radar Malang, Minggu (24/5).
Akibat lemparan parang dari pelaku ke arah toko, dua pegawai kios dilaporkan mengalami luka-luka. Satu orang terluka di bagian lengan kanan dan satu korban lainnya terluka di bagian kaki. Keduanya dilarikan ke RS terdekat.
Terpisah, Kapolsek Kedungkandang, Kompol M. Roichan mengatakan polisi telah mendatangi lokasi kejadian, memeriksa kondisi kios, dan meminta keterangan sejumlah saksi terkait insiden pembacokan ini.
”Kami juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku,” ungkap Kompol Roichan. Ketika ditanya motif di balik tindak kekerasan yang terjadi, ia belum bisa berbicara banyak karena masih dalam penyelidikan polisi.
