Surabaya Tambah 4 Mobil Perpustakaan Listrik untuk Tingkatkan Literasi Anak

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menambah empat mobil perpustakaan listrik untuk memperluas layanan literasi gratis. Mobil ini akan beroperasi di sekolah hingga lingkungan masyarakat secara gratis.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya, Yusuf Masruh mengatakan penambahan armada ini merupakan kado Hari Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733.

Mobil perpustakaan keliling berbasis listrik tersebut nantinya akan menyediakan ribuan koleksi buku, fasilitas dongeng, hingga sarana belajar interaktif bagi anak-anak maupun masyarakat umum secara gratis.

"Mobil listrik ini nanti memfasilitasi kegiatan literasi di lingkungan masyarakat, komunitas, RT/RW kalau acara literasi, termasuk ke sekolah-sekolah," kata Yusuf kepada awak media di Surabaya, Senin (18/5).

Empat mobil perpustakaan listrik baru tersebut akan mulai beroperasi Mei 2026. Kehadiran armada baru ini akan melengkapi empat mobil perpustakaan konvensional yang sebelumnya telah dimiliki Dispusip Surabaya.

"Yang lama kan (mobil konvensional) ada empat, dan yang baru nanti ada empat (mobil listrik). Jadi total nanti ada delapan mobil perpustakaan (milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya)," imbuhnya.

Yusuf mengatakan pemilihan mobil listrik bukan tanpa alasan. Pemkot Surabaya ingin meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendukung konsep transportasi ramah lingkungan di Kota Surabaya.

"Kita pakai mobil listrik, agar efektif, praktis. Konsep ramah lingkungan menjadi salah satu nilai utama yang diperhatikan Pemkot Surabaya dalam pengembangan layanan perpustakaan keliling," terang Yusuf.