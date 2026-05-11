Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG, SPPG Tembok Dukuh Sampaikan Permohonan Maaf 

JawaPos.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, menyampaikan permohonan maaf atas insiden keracunan yang menimpa ratusan siswa.

"Kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terdampak, kepada siswa dan guru yang keracunan makanan kita," ucap Kepala SPPG Tembok Dukuh, Chafi Alida Najla kepada awak media, Senin (11/5).

Ia mengatakan bahwa sesaat setelah ompreng MBG dibagikan, SPPG Tembok Dukuh menerima banyak laporan tentang siswa mengeluhkan sakit perut setelah mengonsumsi makanan MBG dengan menu olahan daging.

"Jadi, saat anak-anak mengeluhkan sakit perut setelah memakan dagingnya gitu. Tetapi di dalam ompreng itu ada daging, nasi, dan sebagainya, mungkin saat anak-anak makan, nasi juga sudah terkontaminasi," imbuhnya.

Namun, Chafi mengklaim bahwa daging yang diterima dalam kondisi baik. Proses pengolahan hingga pengajian makanan ke dalam ompreng MBG pun dilakukan sesuai prosedur yang diterapkan Badan Gizi Nasional.

"Dagingnya nggak basi, karena saat kita terima dagingnya sudah bagus. Memang daging itu kan bahan yang sangat riskan banget gitu. Bumbunya pun sudah sesuai sama resep dan standar masaknya begitu," ujar Chafi.

Pihaknya menyatakan bertanggung jawab penuh atas pengobatan korban serta seluruh proses observasi di lapangan karena kasus keracunan tersebut diduga berasal dari makanan yang disediakan oleh pihak mereka.