Tak Sekadar Kuliner, Festival Rujak Uleg 2026 Surabaya Hadir Lebih Meriah dengan Pesta Kembang Api

Kemeriahan festival rujak uleg 2025 yang digelar setiap bulan Mei dan masuk dalam rangkaian HJKS. (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Festival Rujak Uleg menjadi salah satu agenda tahunan yang dinantikan masyarakat menjelang Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS). Tahun ini, festival ini akan digelar lebih meriah dengan pertunjukan kembang api.
Mengusung tema Rujak Phoria, festival tahunan ini akan digelar di Surabaya Expo Center (SBEC), Jalan Kusuma Bangsa, Kecamayan Tambaksari pada Sabtu (9/5). Ribuan masyarakat diprediksi akan memeriahkan acara ini.
Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Herry Purwadi menyebut festival Rujak Uleg tahun ini dikemas untuk menyambut pesta bola dunia.
Baca Juga:Terlibat Sindikat Joki UTBK Surabaya, 2 ASN Diduga Jual Blangko e-KTP Rp 50 Ribu per Lembar
“Keunikannya karena selalu menghadirkan tema berbeda setiap tahun dengan mengkolaborasikan seni tradisional, teatrikal, fashion modern, dan unsur sport,” ucapnya, Jumat (8/5).
Selain tradisi menguleg rujak di cobek raksasa dan pembagian rujak gratis, pengunjung juga akan disuguhkan berbagai acara menarik, seperti parade kostum kreatif, pertunjukan seni, hingga pesta kembang api (fireworks).
Bagi Herry, Festival Rujak Uleg bukan sekedar acara kuliner, tetapi menjadi ikon budaya Surabaya. Bahkan, festival tersebut kembali masuk Karisma Event Nusantara 2025 dan 2026 sebagai unggulan pariwisata nasional.
“Festival ini menjadi salah satu event iconic Surabaya yang selalu dinantikan masyarakat setiap bulan Mei. Antusiasme pengunjung selalu tinggi dan dampaknya terhadap branding pariwisata kota juga sangat besar,” imbuh Herry.
Baca Juga:2 Eks Menhan Tiongkok Dijatuhi Hukuman Mati Terkait Kasus Korupsi, Xi Jinping Perluas Bersih-Bersih Militer
Festival Rujak Uleg 2025 sukses mendatangkan sekitar 12 ribu pengunjung dengan nilai perputaran ekonomi lebih dari Rp 1,28 miliar. Tahun ini, jumlah pengunjung ditargetkan meningkat lewat konsep yang lebih meriah.
Penyelenggaraan tahun 2026 melibatkan 136 kelompok peserta beranggotakan empat orang serta 132 peserta lomba fashion tematik. Mereka akan tampil mengenakan kostum kreatif sesuai tema Rujak Phoria.
“Melalui festival ini, kami ingin mengenalkan Rujak Cingur sebagai kekayaan budaya dan kuliner Surabaya kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan luar daerah maupun mancanegara,” seru Herry.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau