Tak Sekadar Kuliner, Festival Rujak Uleg 2026 Surabaya Hadir Lebih Meriah dengan Pesta Kembang Api

JawaPos.com - Festival Rujak Uleg menjadi salah satu agenda tahunan yang dinantikan masyarakat menjelang Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS). Tahun ini, festival ini akan digelar lebih meriah dengan pertunjukan kembang api.

Mengusung tema Rujak Phoria, festival tahunan ini akan digelar di Surabaya Expo Center (SBEC), Jalan Kusuma Bangsa, Kecamayan Tambaksari pada Sabtu (9/5). Ribuan masyarakat diprediksi akan memeriahkan acara ini.

Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Herry Purwadi menyebut festival Rujak Uleg tahun ini dikemas untuk menyambut pesta bola dunia.

“Keunikannya karena selalu menghadirkan tema berbeda setiap tahun dengan mengkolaborasikan seni tradisional, teatrikal, fashion modern, dan unsur sport,” ucapnya, Jumat (8/5).

Selain tradisi menguleg rujak di cobek raksasa dan pembagian rujak gratis, pengunjung juga akan disuguhkan berbagai acara menarik, seperti parade kostum kreatif, pertunjukan seni, hingga pesta kembang api (fireworks).

Bagi Herry, Festival Rujak Uleg bukan sekedar acara kuliner, tetapi menjadi ikon budaya Surabaya. Bahkan, festival tersebut kembali masuk Karisma Event Nusantara 2025 dan 2026 sebagai unggulan pariwisata nasional.

“Festival ini menjadi salah satu event iconic Surabaya yang selalu dinantikan masyarakat setiap bulan Mei. Antusiasme pengunjung selalu tinggi dan dampaknya terhadap branding pariwisata kota juga sangat besar,” imbuh Herry.

Festival Rujak Uleg 2025 sukses mendatangkan sekitar 12 ribu pengunjung dengan nilai perputaran ekonomi lebih dari Rp 1,28 miliar. Tahun ini, jumlah pengunjung ditargetkan meningkat lewat konsep yang lebih meriah.

Penyelenggaraan tahun 2026 melibatkan 136 kelompok peserta beranggotakan empat orang serta 132 peserta lomba fashion tematik. Mereka akan tampil mengenakan kostum kreatif sesuai tema Rujak Phoria.